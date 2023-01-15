Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen Yeni Evim Programı çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarlarının 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge'deki illerde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge'deki iller için ise en çok 2 milyon lira olduğunu belirterek, "Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır." dedi.

Bakan Nebati, “Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programı'nı hazırladık." diye konuştu.

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Orta gelir grubu konut kampanyası

Orta gelir konut kredisinden kimler yararlanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla beraber çalışarak, konunun paydaşlarıyla toplantılar yaparak gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkeyi 3 bölgede ele aldıklarını ifade eden Nebati, şunları kaydetti: "Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge, diğer tüm illerimiz de 3. Bölge olarak belirlenmiştir. Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge'deki illerimizde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge'deki illerimiz için ise en çok 2 milyon liradır.

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Orta gelir grubu konut kampanyası

Ayrıca, 1. (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölge'deki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır."

Vatandaşların, Türkiye'nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabileceklerini bildiren Kurum, "Yine aynı şekilde belli bir oranda tamamlanmış, inşaat seviyesi belli bir seviyeye gelmiş projelerden de devam eden konutlardan da faydalanabilecekler.

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Yani bir taraftan mevcut stokların satışı, diğer taraftan da arzının artırılmasına yönelik çok önemli bir adımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte atmış oluyoruz." ifadesini kullandı. İnşaat sektörünün lokomotif sektör olduğuna ve bu çerçevede yeni arzları da artırmak durumunda olduklarına işaret eden Kurum, "Bu çerçevede de bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalamış yeni başlayan projelerden istifade edebilecekler." bilgisini paylaştı.

Orta gelir konut başvuruları ne zaman başlayacak?

Kurum, "Kampanyamız inşallah 16 Ocak itibarıyla başlayacak. Bir web sitesinde kampanyamıza dair tüm detayları vatandaşımıza detaylı bir şekilde vereceğiz ve yeni evim kampanyamıza dair tüm gelişmeleri de vatandaşlarımız buradan takip edebilecekler." sözlerini sarf etti.