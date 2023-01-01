Orta gelirliyi konut sahibi yapacak 'Yeni Evim' kampanyası heyecanla karşılandı. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme imkanı sunulacak, 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Bu kampanyada kura çekilmeyecek, kapsamda sıfır evler olacak. Yapımı devam edenler ve yeni başlayacak projeler de dahil edilecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ Orta Gelir Kampanyasına başvuru işlemleri 16 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar, satın almak istediği daireyi bularak banka veya katılım bankalarına başvuru yapabilecek. Bankalar, başvuru sonrasın kişinin ve konutun uygunluğunu denetleyecek. Şartları sağlayan konut bulunması durumunda vatandaşlara 0,69 faiz oranından başlayan krediler verilecek. 16 Ocak itibariyle açılacak web sitesi üzerinden vatandaşlar, Yeni Evim Kampanyasına dair gelişmeleri ve detayları takip edebilecek.

6 BANKA KATILIYOR

Kampanyaya Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım aracılığıyla başvurulabilecek. Kampanyaya ilişkin olarak https://www.yenievimkampanyasi.com.tr/ web sitesi hazırlandı.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURUSU İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Orta gelirliye konut kampanyasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

KURA OLACAK MI?

16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

YÜZDE 10 PEŞİNAT ALINACAK

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI