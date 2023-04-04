Ramazan ne zaman bitiyor?
Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının ne zaman son bulduğunu ve oruç tutulacak son günü araştırmaya başladı. Peki, 'arife günü' olarak bilinen ve bayramdan bir gün önceki güne tekabül eden Ramazan ayının son günü ne zaman? 2023 Ramazan ayında son oruç ne zaman tutulacak, arife hangi güne denk geliyor? İşte detaylar.
2023 Ramazan ne zaman başladı?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Müslümanlar on bir ayın sultanı Ramazan orucu için ilk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalktı.
Ramazan ayı ne zaman bitecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan Arife Günü yapılacak son iftarla sona erecek.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.
- Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi