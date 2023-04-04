Manevi güzelliklerde dolu Ramazan ayı Müslümanlar için bir rahmet ve mağfiret ayıdır. On bir ayın sultanı Ramazan’da oruç tutanların sevabını Rabbimiz misliyle verecektir. Ancak bazı durumlarda oruç tutulmamaktadır. Oruç tutulmayacak nedenlerden biri de kadınlara has durumlardır. İmsak vaktinden sonra adet hali sona eren kadın oruca niyet edebilir mi? sorusu da Ramazanda sıkça sorulan sorular arasında yer almakta. İmsak vaktinden sonra adet hali sona eren bir kadın, o gün hiçbir şey yiyip içmemiş olsa bile, oruç tutmuş sayılmaz. Peki oruçlu iken hayız-adet gören kadın ne yapar? Düzensiz adet kanaması olan bir bayan oruçlarını nasıl tutmalıdır?