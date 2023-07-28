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Merkez Bankası başkan yardımcısı Osman Cevdet kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı.

09:07 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Merkez Bankası başkan yardımcısı Osman Cevdet kimdir?

Merkez Bankası başkan yardımcısı Osman Cevdet kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Osman Cevdet Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı.

Osman Cevdet kimdir?

Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olan Akçay, 1961 Trabzon doğumlu.


#Osman Cevdet
#Osman Cevdet hayatı
#Merkez Bankası başkan yardımcısı Osman Cevdet
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