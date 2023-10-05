Osmaniye'de deprem evleri ne zaman teslim edilecek?
Osmaniye'de deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Toprakkale ilçesindeki inşaat alanını ve yapımı tamamlanan örnek daireyi gezen Vali Erdinç Yılmaz, kent genelinde 4 bin konutun yapımının hızla devam ettiğini, 1700 yeni konut için de ihale sürecinde olunduğunu söyledi.
Osmaniye'de ne kadar köy evi yapılacak?
Yılmaz, konutların depreme dayanıklı ve modern şekilde inşa edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Konutlarımızın yapımı hızla devam etmektedir. Bunları bir an evvel bitirip depremden etkilenen, evi yıkılan, ağır hasar alan ve evi olmayan, depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yapımı devam eden konutlarımızın teslimine aralık ayında başlanacak. Hedefimiz yıl sonuna kadar hak sahiplerine evlerini teslim etmek."
Depremden etkilenen Osmaniye'de 12 bin 243 kalıcı konutun yanı sıra 1356 da köy evi inşa edilecek.