ÖSYM tarafından Kasım ayında yayınlanan sınav takvimi geri çekilmişti. Memurluk sınavı olarak da bilinen KPSS sınavları için sınav tarihleri belli oldu. Lisans öğrencileri bu yıl Genel Kültür-Genel Yetenek,Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarında ter dökecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy güncel sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı. Başvuru işlemleri, daha önceki senelerde olduğu gibi AİS üzerinden alınacak.