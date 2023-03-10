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KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti

ÖSYM' tarafından hazırlanan KPSS için bekleyiş sürüyor. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından sınav takvimini güncelleyen ÖSYM, sınav tarihlerinde değişikliğe giderken yeni takvim de belli oldu. Peki ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

15:38 . 10/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
KPSS sınav takvimi

KPSS sınav takvimi

ÖSYM tarafından Kasım ayında yayınlanan sınav takvimi geri çekilmişti. Memurluk sınavı olarak da bilinen KPSS sınavları için sınav tarihleri belli oldu. Lisans öğrencileri bu yıl Genel Kültür-Genel Yetenek,Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarında ter dökecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy güncel sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı. Başvuru işlemleri, daha önceki senelerde olduğu gibi AİS üzerinden alınacak.

KPSS 2023 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz tarihinde

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 29 Temmuz tarihinde

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz tarihinde

Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS YAPILACAK MI?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.



#kpss
#ösym
#kpss başvuru
#kpss sınav tarihi
2 saat önce
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KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti
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