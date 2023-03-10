KPSS sınav takvimi
ÖSYM tarafından Kasım ayında yayınlanan sınav takvimi geri çekilmişti. Memurluk sınavı olarak da bilinen KPSS sınavları için sınav tarihleri belli oldu. Lisans öğrencileri bu yıl Genel Kültür-Genel Yetenek,Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarında ter dökecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy güncel sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı. Başvuru işlemleri, daha önceki senelerde olduğu gibi AİS üzerinden alınacak.
KPSS 2023 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!
Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz tarihinde
Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 29 Temmuz tarihinde
Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün 30 Temmuz tarihinde
Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS YAPILACAK MI?
KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.