ÖZET: Eyüpspor: 4 - Bandırmaspor: 1 Spor Toto 1. Lig’in 6. hafta sonuçları Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, Bandırmaspor’u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. 48. dakikada Cenk Ahmet’in pasında topla buluşan Sekidika, sağ ayağıyla yerden sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda uzak köşe düzgün bir vuruş yaparka meşin yuvarlağı filelere yollayan Eze, farkı ikiye çıkardı. 2-0. Bandırmaspor’un ilk golu 58. dakikada geldi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Levent Ayçiçek, Sağ ayağı ile uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mücadelede diğer goller Pa Dibba ve Eze’den geldi.

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