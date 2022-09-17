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ÖZET: Eyüpspor: 4 - Bandırmaspor: 1 Spor Toto 1. Lig’in 6. hafta sonuçları

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, Bandırmaspor’u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. 48. dakikada Cenk Ahmet’in pasında topla buluşan Sekidika, sağ ayağıyla yerden sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda uzak köşe düzgün bir vuruş yaparka meşin yuvarlağı filelere yollayan Eze, farkı ikiye çıkardı. 2-0. Bandırmaspor’un ilk golu 58. dakikada geldi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Levent Ayçiçek, Sağ ayağı ile uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mücadelede diğer goller Pa Dibba ve Eze’den geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET: Eyüpspor - Bandırmaspor maç soncu, 4- 1
Eyüpspor Bandırmaspor maç özeti

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, Bandırmaspor’u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İşte Eyüpspor - Bandırmaspor maçının geniş özeti, önemli pozisyonları ve golleri.

Eyüpspor-Bandırmaspor maçından dakikalar

28. dakikada Bandırmaspor lehine kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Cavlun’un sert vuruşunda kaleci Harun topu kontrol etti.

31. dakika Eyüpspor atağında Eze’nin ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruşu kalaci Gkelios iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Mulumba’nın savunma arkasına attığı uzun topu kontrol eden Atabey Çiçek’in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

45 2. dakikada Pa Dibba’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eze’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

48. dakikada Cenk Ahmet’in pasında topla buluşan Sekidika, sağ ayağıyla yerden sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

50. dakikada Fatih Kurucuk’un uzaklaştırmak istediği top, Eyüpsporlu Pa Dibba’ya çarparak Eze’nin önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda uzak köşe düzgün bir vuruş yaparka meşin yuvarlağı filelere yollayan Eze, farkı ikiye çıkardı. 2-0

58. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Levent Ayçiçek, Sağ ayağı ile uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

83. dakikada Murat Uçar’ın sağ taraftan içeri çevirdiği topu kaleci Gkelios oyun alanı içine çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Pa Dibba’nın yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-1

90. dakikada Mulumba’dan topu kazanan Eze, kaleciyi de çalımlayarak yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 4-1

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