Özlem Akçin Kimdir? Özlem Keşifte Nereli ve Kaç Yaşında?

Özlem Akçin 1985 doğumludur. Sosyal medyada Özlem Keşifte olarak tanınmaktadır. Başta Youtube olmak üzere sosyal medyada binlerce kişinin takip ettiği Özlem Akçin hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…. Özlem Keşifte nereli ve kaç yaşında?

20 Nisan 2019 tarihinde açtığı youtube kanalında ürettiği Tiny house yani küçük ev akımı videolarıyla youtube piyasasına bomba gibi düşen Özlem Akçin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özlem Akçin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, gezdiği ülkeler…

Özlem Akçin Kimdir?

Özlem Akçin 11.01.1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bekardır. Aslen Sivas kökenlidir. Sosyal medya hesaplarında Özlem Keşifte olarak tanınmaktadır. 2015 yılından beri Türkiye’yi ve dünyayı gezerek ilk etapta Instagram üzerinden içerik paylaşan Özlem Akçin youtube dünyasına girdikten kısa süre sonra fenomen oldu. Türkiye’de tiny house akımını videolaştıran ilk içerik üreticisi olarak tanınıyor.

Özlem Akçin 2019 senesinde 45 gün boyunca tek başına kamp yaparak Ege Bölgesini dolaştı. 2020 yılında ise kadına şiddeti protesto etmek amacıyla 25 gün boyunca otostopla Karadenizi dolaştı. 5 tanesi Afrika olmak üzere 10’dan fazla ülkeyi dolaştı ve takipçilerine aktardı. Instagram, youtube ve tiktok içerikleri bulunan Özlem Keşifte’nin toplamda 500 binden fazla takipçisi bulunuyor.