ÖZYES BESYO kayıtları başladı mı, nasıl yapılır?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Spor Bilimleri için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt süreciyle ilgili detayları merak ediyor. Peki BESYO kayıt tarihleri: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nasıl ne zaman yapılacak? İşte 2024 BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) kayıtlarıyla ilgili bilgiler:

2024 BESYO KAYITLARI BAŞLADI MI?

BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) üniversite kayıtları, Özel Yetenek Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. ÖSYM tarafından açıklanan takvime ve üniversitelerin belirlediği kayıtlara göre tarihler şu şekildedir:

2024 BESYO kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Buna göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BESYO KAYITLARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

BESYO KAYITLARI YÜZ YÜZE Mİ ONLİNE MI YAPILACAK?

ÖSYM yaptığı açıklamada, adayların yerleştikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerektiğini söylemişti.

Bu nedenle BESYO kayıtları online değil bire bir yapılacak.

BESYO KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

2024 YKS sonuç belgesi Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi Vesikalık fotoğraf 2000 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu



