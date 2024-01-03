|
Özgün

2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu! 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıllık pasaport ve harç ücreti ne kadar?

Yılbaşında itibaren vergi ve harçlara gelecek zam oranıyla birlikte, 2024 pasaport harcı ve defter bedeli ücreti de değişmiş oldu. 2024 Ocak ayı itibariyle 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport harç ücretleri güncellendi. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen harç ücretlerine % 58 oranında zam yapılırken defter bedellerine de zam geldi. Peki 2024 Pasaport ücretleri kaç liraya yükseldi? 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 3+ yıllık pasaport ücretleri kaç lira oldu? İşte detaylar...

15:23 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Pasaport ücretleri
Pasaport ücretleri

Pasaport ücreti 2024 yılı itibariyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden değerleme oranında zamlandı. Yurt dışı seyahati yapacak olan fakat pasaport süresi biten vatandaşlar, güncel pasaport ve harç ücretlerini merak ediyor. İşte 2024 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıllık pasaport ve harç ücretleri...

PASAPORT ÜCRETLERİ 2024 BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendi. Oranın resmen duyurulmasının ardından da 2024 yılı için tahmini pasaport ücretleri de belli oldu.

6 AY, 1 YIL, 2 YIL, 3 YIL, 10 YILLIK PASAPORT ÜCRETLERİ 2024

6 Aylık pasaport ücreti harç bedeli 1.639, 30 TL defter bedeli 790 TL toplam 2.429,30 TL'ye yükseldi.

1 yıllık pasaport ücreti 2.396,60 TL harç bedeli 790,00 TL defter bedeli olmak üzere toplam 3.186,60 TL'ye yükseldi.

2 yıllık pasaport ücreti 3.912,60 TL harç ücreti 790,00 TL defter bedeli olmak üzere toplam 4.702,60 TL'ye yükseldi.

3 yıllık pasaport ücreti 5.558,30 TL harç ücreti 790,00 TL defter bedeli olmak üzere toplam 6.348,30 TL'ye yükseldi.

3+ yıllık pasaport ücreti 7.833,00 TL harç ücreti 790,00 TL defter bedeli olmak üzere toplam 8.623,00 TL'ye yükseldi.

İşte 2024'te uygulanacak ücretler
  • NOTER KAĞIT ÜCRETİ: 87 TL
  • BEYANNAME ÜCRETİ: 87 TL
  • PROTESTO, VEKALETNAME, RESEN SENET ÜCRETİ: 174 TL
  • İKAMET İZNİ HARÇ BEDELİ: 565 TL
  • KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE DÜZENLENEN KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 130 TL
  • DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 130 TL
  • KAYIP NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 260 TL
  • AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 705 TL
  • SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ: 990 TL
  • MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 885 TL
  • İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 740 TL
  • BANKA ÇEKLERİ: 55 TL
  • MAVİ KART ÜCRETİ: 130 TL
  • YABANCI ÇALIŞMA BELGESİ: 565 TL
  • ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ: 565 TL

2024 PASAPORT DEFTER BEDELİ KAÇ TL?

2024 yılı defter bedelinin ise 501 liradan 793 liraya çıktı.

PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

1 adet biometrik fotoğraf

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.

Parmak izi

18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

Şu an kullanılan pasaport

BORDO PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

Bordo pasaport almak için öncelikle Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. 1,2 ve 3. dereceden devlet memurlarının yeşil pasaport alma hakkı bulunuyor. Ayrıca diplomatlar ve milletvekilleri siyah pasaport kullanabiliyor. Devlet hizmetinde çalışmayan her Türk vatandaşının Umuma mahsus olan bordo pasaport alması gerekiyor.

Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi,

Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş),

Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için),

Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için),

Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi,

Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.



#pasaport
#pasaport ücretleri
#2024 pasaport ücreti
#pasarport harç ücreti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 MTV ne kadar oldu, hangi araba kaç TL ödeyecek? 2024 MTV tarifesi ve listesi...