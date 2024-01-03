Pasaport ücreti 2024 yılı itibariyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden değerleme oranında zamlandı. Yurt dışı seyahati yapacak olan fakat pasaport süresi biten vatandaşlar, güncel pasaport ve harç ücretlerini merak ediyor. İşte 2024 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıllık pasaport ve harç ücretleri...

PASAPORT ÜCRETLERİ 2024 BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendi. Oranın resmen duyurulmasının ardından da 2024 yılı için tahmini pasaport ücretleri de belli oldu.

6 AY, 1 YIL, 2 YIL, 3 YIL, 10 YILLIK PASAPORT ÜCRETLERİ 2024

6 Aylık pasaport ücreti harç bedeli 1.639, 30 TL defter bedeli 790 TL toplam 2.429,30 TL'ye yükseldi.

1 yıllık pasaport ücreti 2.396,60 TL harç bedeli 790,00 TL defter bedeli olmak üzere toplam 3.186,60 TL'ye yükseldi.

2 yıllık pasaport ücreti 3.912,60 TL harç ücreti 790,00 TL defter bedeli olmak üzere toplam 4.702,60 TL'ye yükseldi.

3 yıllık pasaport ücreti 5.558,30 TL harç ücreti 790,00 TL defter bedeli olmak üzere toplam 6.348,30 TL'ye yükseldi.

3+ yıllık pasaport ücreti 7.833,00 TL harç ücreti 790,00 TL defter bedeli olmak üzere toplam 8.623,00 TL'ye yükseldi.

İşte 2024'te uygulanacak ücretler

NOTER KAĞIT ÜCRETİ: 87 TL

BEYANNAME ÜCRETİ: 87 TL

PROTESTO, VEKALETNAME, RESEN SENET ÜCRETİ: 174 TL

İKAMET İZNİ HARÇ BEDELİ: 565 TL

KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE DÜZENLENEN KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 130 TL

DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 130 TL

KAYIP NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 260 TL

AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 705 TL

SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ: 990 TL

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 885 TL

İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 740 TL

BANKA ÇEKLERİ: 55 TL

MAVİ KART ÜCRETİ: 130 TL

YABANCI ÇALIŞMA BELGESİ: 565 TL

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ: 565 TL

2024 PASAPORT DEFTER BEDELİ KAÇ TL?

2024 yılı defter bedelinin ise 501 liradan 793 liraya çıktı.

PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

1 adet biometrik fotoğraf

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.

Parmak izi

18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

Şu an kullanılan pasaport

BORDO PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

Bordo pasaport almak için öncelikle Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. 1,2 ve 3. dereceden devlet memurlarının yeşil pasaport alma hakkı bulunuyor. Ayrıca diplomatlar ve milletvekilleri siyah pasaport kullanabiliyor. Devlet hizmetinde çalışmayan her Türk vatandaşının Umuma mahsus olan bordo pasaport alması gerekiyor.

Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi,

Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş),

Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için),

Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için),

Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi,

Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise)

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.







