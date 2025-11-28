PlayStation Plus Aralık 2025 ücretsiz oyunları belli oldu: 5 yeni oyun geliyor

PlayStation Plus Essential abonelerine Aralık ayında 5 yeni oyun geliyor. İşte liste ve detaylar…
Sony, PlayStation ekosisteminin abonelik servisi PlayStation Plus için Aralık 2025 ücretsiz oyunlarını duyurdu. PS Plus; Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç ayrı katmanda hizmet verirken, her ay güncellenen oyun kütüphanesiyle oyunculara yeni yapımlar sunmaya devam ediyor.
Kasım ayında Essential üyelerine Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator eklenmişti. Bu kez Aralık ayı listesi açıklandı.
PS Plus Aralık 2025 Oyunları (Essential)
2 Aralık’tan itibaren tüm Essential abonelerinin erişimine açılacak oyunlar şöyle:
LEGO Horizon Adventures
Killing Floor 3
The Outlast Trials
Synduality Echo of Ada
Neon White
Beş oyunun toplam PS Store değeri 3.500 TL’nin üzerinde bulunuyor. Bu yapımlar yalnızca PS Plus Essential kullanıcılarına ücretsiz sunulacak. Öte yandan PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek Aralık 2025 oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.