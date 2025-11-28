PlayStation Plus Aralık 2025 ücretsiz oyunları belli oldu: 5 yeni oyun geliyor

Sony, PlayStation ekosisteminin abonelik servisi PlayStation Plus için Aralık 2025 ücretsiz oyunlarını duyurdu. PS Plus; Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç ayrı katmanda hizmet verirken, her ay güncellenen oyun kütüphanesiyle oyunculara yeni yapımlar sunmaya devam ediyor.





Kasım ayında Essential üyelerine Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator eklenmişti. Bu kez Aralık ayı listesi açıklandı.





PS Plus Aralık 2025 Oyunları (Essential)

2 Aralık’tan itibaren tüm Essential abonelerinin erişimine açılacak oyunlar şöyle:

LEGO Horizon Adventures

Killing Floor 3

The Outlast Trials

Synduality Echo of Ada

Neon White