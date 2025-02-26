Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı yaklaşıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahuru 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece yapacak. 2025 yılında Ramazan ayı birinci günü 1 Mart Cumartesi günü olacak. Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Ramazanın 29 gün sürmesine ilişkin Diyanet’ten açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, 2025 yılında Ramazan ayının 29 gün sürme nedenini açıkladı. Hicri takvimin esas alındığını belirten Çalış, “Ramazan ayı hicri takvimde yer alan aylardan biridir. Hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün daha kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gün sürer. Bu da Ramazan ayının her yıl 10-11 gün önce başlamasına neden olur. Hicri aylar ise bazen 29, bazen 30 gün sürebilir. Bu durum, ayın hareketlerine göre belirlenir” ifadelerini kullandı.