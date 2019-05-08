Dünyanın bir ucunda Ramazan

Müslümanların ve Türklerin buluşma adresi Amerika Diyanet Merkezi oldu.

ABD’de Müslümanlar, iftar sevincini hep beraber yaşıyor. Başkent Washington civarındaki Müslümanların ve Türklerin buluşma adresi Amerika Diyanet Merkezi (DCA) oldu.

Washington’a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan ve ABD’nin en büyük camilerinden birini bünyesinde barındıran DCA, bu bölgede yaşayan yüzlerce Müslümanı iftarda bir araya getirdi.

Akşam namazının ardından DCA bünyesindeki restoranda verilen iftar yemeğine katılan yüzlerce kişi, daha sonra da hatimle kıldırılan teravih namazına iştirak etti. DCA yetkilileri, Ramazan ayı boyunca restoranda iftar yemeği verileceğini ve camide hatimle teravih kılınacağını ifade ettiler.

TERAVİHTE DE BİRLİKTELER

Türklerin en yoğun yaşadığı eyaletlerden biri olan New Jersey’de de Paterson Ulu Camisi, iftar için yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı. Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan Müslümanlar, daha sonra cemaatle akşam namazını kıldı. Namazın ardından hep beraber iftar yemeğini yiyen kalabalık, daha sonra teravih namazını kıldı.