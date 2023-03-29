Ramazan Gazzede fenerler Ramazana renk katıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Gazze'de fenerler Ramazan'a renk katıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bazı aileler, Ramazan ayının önemli simgelerinden "Ramazan feneri"ni yapmak için hummalı bir mesai harcıyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Gazzede fenerler Ramazana renk katıyor
Gazze'de fenerler Ramazan'a renk katıyor.

Ramazan fenerleri, birçok Arap ülkesinde sokakları süsleyen, evlere renk katan yaygın bir gelenek haline geldi. Yoğun taleple karşılaşan Gazze'deki bazı Filistinli aileler de bu zanaatı mevsimlik bir meslek ve geçim kaynağı olarak görüyor. Ramazandan aylar önce fener yapımında çalışan onlarca Filistinliden biri de Ula Ebu Selim.

AİLENİN EK GEÇİM KAYNAĞI

Ebu Selim, Gazze'deki zorlu ekonomik koşullara rağmen Filistinlilerin Ramazan sevinçlerini fener ve tahta ya da plastik hilal satın alarak ifade ettiğini söyledi. Yaklaşık 3,5 ay önce bir iş yerinden 700 fener siparişi aldığını söyleyen Ebu Selim, Gazze'nin Deyr el-Beleh bölgesindeki evini geçici bir atölyeye dönüştürdüğünü ve ürünleri yetiştirebilmek için zamanla yarıştığını dile getirdi. Üç çocuk annesi Ebu Selim, "Gündüz saatlerinde çocuklar ve ev işleriyle uğraşıyorum. Akşam saatlerini ise fener yapımına ayırıyorum" dedi.

PEK ÇOK ZORLUK VAR

Ebu Selim, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uzun süreli elektrik kesintileri gibi sıkıntıların bu işte de kendilerini zorladığını söyledi. Tek zorluğun elektrik kesintisi olmadığını kaydeden Ebu Selim, fener yapımında kullandığı malzemelerin fiyatlarının yükselmesinin de üretim maliyetini artırdığını belirtti. Tüm bu zorluklara rağmen çalışmaktan geri durmadığını vurgulayan Filistinli kadın, "Ramazan ayı dışında nakış, dokuma, hediyelik ve ev eşyaları gibi el işleriyle geçimimi sağlıyorum." diye konuştu.


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