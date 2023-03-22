Hırka-i Şerif dualarla açılıyor

Hazreti Muhammed’in Veysel Karani’ye mübarek emaneti olan ve Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, cuma günü, cuma namazından önce dualarla ziyarete açılacak ve Ramazan boyunca ziyaret edilebilecek. Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu olan ve Hırka-i Şerif’in muhafazasını üstlenen Barış Samir, Hırka-i Şerif’in Veysel Karani’ye, Hz. Peygamber’in vasiyeti üzerine vefatından sonra Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından intikal ettirildiğini hatırlattı.

ARİFE GÜNÜ BİTECEK

Samir, Hz. Muhammed’in mübarek emaneti Hırka-i Şerif’i koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ziyarete açmadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Geçen sene vaka sayılarının düşmesiyle Ramazan sonunda bir hafta Hırka-i Şerif’i ziyarete açtık. Bu yıl ise cuma günü saat 10.00’da yapılacak duanın ardından Hırka-i Şerif’i ziyarete açacağız. Vatandaşlarımız Hırka-i Şerif’i Ramazan boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi’nde ise teravih namazı sonrası sabah 03.00’e kadar ziyaret edilebilecek olup, arife günü ikindi namazı sonrasında ziyareti dua ile sonlanacak.”

REKLAM





Ramazan Bayramı tarihi 2023

Diyanet, 2023 Ramazan fitre miktarını belirledi

Bu sene Ramazan kaç gün sürecek?

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte pratik Ramazan pidesi tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası

REKLAM



