Hırka-i Şerif dualarla açılıyor

Hazreti Muhammed’in Veysel Karani’ye mübarek emaneti olan ve Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, cuma günü, cuma namazından önce dualarla ziyarete açılacak ve Ramazan boyunca ziyaret edilebilecek. Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu olan ve Hırka-i Şerif’in muhafazasını üstlenen Barış Samir, Hırka-i Şerif’in Veysel Karani’ye, Hz. Peygamber’in vasiyeti üzerine vefatından sonra Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından intikal ettirildiğini hatırlattı.
ARİFE GÜNÜ BİTECEK
Samir, Hz. Muhammed’in mübarek emaneti Hırka-i Şerif’i koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ziyarete açmadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Geçen sene vaka sayılarının düşmesiyle Ramazan sonunda bir hafta Hırka-i Şerif’i ziyarete açtık. Bu yıl ise cuma günü saat 10.00’da yapılacak duanın ardından Hırka-i Şerif’i ziyarete açacağız. Vatandaşlarımız Hırka-i Şerif’i Ramazan boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi’nde ise teravih namazı sonrası sabah 03.00’e kadar ziyaret edilebilecek olup, arife günü ikindi namazı sonrasında ziyareti dua ile sonlanacak.”