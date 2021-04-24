Ramazan Kayseride iftar sofralarının ana yemeği Fırın ağzı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Kayseri'de iftar sofralarının ana yemeği: Fırın ağzı

Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden "fırın ağzı" yemeği, yapılışı, sunumu ve damakta bıraktığı tadıyla iftar sofralarına ayrı bir lezzet katıyor. Kasap Adem Aşık:; "Özellikle ramazan ayı için çok özel bir yemektir. Aslında pastırma sucuk neyse fırın ağzı da odur diyebiliriz" sözleriyle yemeğin önemini anlatırken Fırıncı Sami Öztürk; "Burada kara ocakta, taş ocakta piştiği için insanın damağına değişik bir tat verir. Bunun tarifi yok, tatmak lazım" dedi.

Haber Merkezi AA
Kayseride iftar sofralarının ana yemeği: Fırın ağzı
Taş fırında pişirilen geleneksel lezzet.

Pastırması, sucuğu ve mantısıyla adeta bir marka haline gelen Kayseri'nin kendine has tadıyla en önemli lezzetlerinden de olan "fırın ağzı" yemeği, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Kentte kasaplar tarafından hazırlanan "fırın ağzı" yemeği, daha çok ramazan ayıyla özdeşleştiği için özellikle iftar sofralarında tercih ediliyor.

Kuzu eti, kuyruk yağı, domates, biber ve sarımsakla iftardan saatler öncesinde kasaplarda ustalıkla hazırlatılan yöresel lezzet, daha sonra kara fırınların en serin kısımlarında pişiriliyor.

Özenle hazırlanan tepsilerle pişirildiği taş fırından alınan geleneksel lezzet iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini alıyor.

Kasap Adem Aşık, 25 yıllık mesleğinde fırın ağzı yemeğinin ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

Ramazan ayında tercih ediliyor

Özellikle ramazan ayında fırın ağzının çok sık tercih edildiğini aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Fırın ağzı, kuzunun but ve kol kısmı veya pirzola dediğimiz sırt bölgesinden yapılır. İsteğe göre de yapıyoruz. Kemikli isteyene kemikli, kemiksiz isteyene kemiksiz yaparız. Kuzu etinin de sinirsiz yerinden olur. Domates, biber, kuyruk yağı ve sarımsak eklenir. Çok güzel bir lezzeti olur. Kayseri'de bütün kasaplar fırın ağzının nasıl yapılacağını bilir. Herkes gönül rahatlığıyla gidip yaptırabilir çünkü bu Kayseri'nin ana yemeği sayılır. Özellikle ramazan ayı için çok özel bir yemektir. Aslında pastırma sucuk neyse fırın ağzı da odur diyebiliriz."

Kendine has bir tadı var

Fırıncı Sami Öztürk de fırın ağzı yemeğinin kendisine has bir lezzeti olduğunu dile getirdi.

Fırın ağzının kendilerine kasaplardan hazırlanıp getirildiğini anlatan Öztürk, "Fırın ağzı kuzu etiyse yaklaşık 2 saatte pişer. Fırın ağzı, fırının en serin ve en sakin yerinde pişer. Zaman zaman ustamız bakıp karıştırır. Biz içine tuz, su ve salça gibi ekstra bir şey katmayız. Kasaptan nasıl geldiyse o haliyle pişer. Fırın ağzı yemeğinde ramazanda yoğunluk oluyor. Müşterilerimiz sık getiriyor. Biz kendi evimize nasıl olsun istiyorsak öyle pişirip müşterimize teslim ediyoruz. Burada kara ocakta, taş ocakta piştiği için insanın damağına değişik bir tat verir. Bunun tarifi yok, tatmak lazım." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Vaka sayısında dünya rekoru

Vaka sayısında dünya rekoru

​Başlıca nedeni sağlık sistemi çöken Hindistan.
Akyazıda ikinci perde

Akyazı'da ikinci perde

Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Şaşırtan üç mezar!

​FETÖ'nün Gurbet Mezarlığı faaliyete geçti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Irak'taki komuta merkezine böyle seslendi

​Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü

GoldexCo.in'e de erişim sağlanamıyor

​Kız arkadaşını dövüp ayırmak isteyen komşusuna saldırdı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon başlattı.

Başsavcılıktan Thodex vurgunuyla ilgili açıklama

Thodex ve sahibi Faruk Fatih Özer hakkında Başsavcılıktan açıklama
Ekonomi

Thodex ve sahibi Faruk Fatih Özer hakkında Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası THODEX olayıyla ilgili edinilen bilgileri ve son gelişmeleri açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Thodex'in farklı bir isimle 2017 yılında kurulduğu, 120'den fazla ülkede faaliyette olduğu, kurucu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına kaçtığının kesinleştiği, Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bilgileri paylaşıldı. Başsavcılık duyurusunda, "Maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.
Metina'ya kara harekatı başladı: PKK'nın kampları tek tek vuruluyor
Gündem

Metina'ya kara harekatı başladı: PKK'nın kampları tek tek vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Hava harekatına, topçu ve komando birlikleri de destek veriyor. Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e düzenlenen operasyonda havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Hava harekatına, topçu ve komando birlikleri de destek veriyor.
Sözcü Kalın'dan HDP'ye sert tepki: Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala'nın utancıyla yüzleşin
Gündem

Sözcü Kalın'dan HDP'ye sert tepki: Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala'nın utancıyla yüzleşin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sözde soykırım propagandası yapan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.