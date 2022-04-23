Kitap ayı: Diyanet İşleri Başkanlığından %40 indirim kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı münasebetiyle toplamda 14 kategoride yaklaşık 700 eser ile Süreli Yayınlar ve 39 çeşit Yabancı Dil ve Lehçelerde yayınlarda yüzde 40 indirimli kitap kampanyası başlattı. Başkanlık 60 TL üzeri alınan kitapları ücretsiz kargo hizmetiyle kitapseverlerin adreslerine ulaştırıyor. Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürü Ahmet Bulut Ramazan Ayı Kitap Kampanyasının 27 Nisan 2022 Kadir Gecesine kadar süreceğini söyledi. Kitapseverler almak istediği eserlere internet adresinden ulaşabilir.
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