Kitap ayı: Diyanet İşleri Başkanlığından %40 indirim kampanyası

TVNET ekranlarında renkli görüntüler: Özbek çocuklardan Türkiye'ye selam

TVNET, bu yıl ramazan ayının coşkusunu Özbekistan'ın en güzide şehirlerinden Semerkand'da karşılıyor. Stüdyoya konuk olan Özbek çocuklardan oluşan bir grup Türkiye'ye selam gönderdi. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar TVNET ekranlarına yansıdı.