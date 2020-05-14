Ramazan bereketine Cansuyu: 81 ilde gıda kolileri dağıtılıyor

Ramazan ayı bereketinin her sofrada olması için yapılan organizasyonlar ile vatandaşların yanında ve sofrasında olmayı amaçlayan Cansuyu, hayırseverlerden gelen bağışlar ile muhtaçların sofralarına zenginlik katıyor. Büyük bir gayretle 81 ilde gıda kolileri dağıtılmaya devam ediyor.

HAYIRSEVERLER VE MUHTAÇLAR ARASINDA KÖPRÜ

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları mağdur ve muhtaç durumda olan ailelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Cansuyu Derneği olarak, vatandaşlarımızın bu zor gününde yanlarında olduğumuz gibi Razaman ayında da yaralarını sarıyoruz. Özellikle sahada koşturan gönüllü arkadaşlarımızın özverili çalışma ve çabalarıyla beraber mağdur ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Hayırseverler ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi gördüklerini söyleyen Köylü, “Ramazan ayında yurt içi yardımlarımızı yoğunlaştırdık. Faaliyetlerimizi inşallah Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ramazan aylarında vatandaşlarımızın hassasiyeti daha da artıyor, onların destekleri ile yüz binlerce mağdur ve muhtaç vatandaşımıza gıda paketi yardımında bulunacağız, hayırseverlerin bağışlarını sahiplerine dağıtarak Ramazan’ın bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız” dedi. Ramazan organizasyonları hakkında daha fazla bilgiye 44 66 39 no’lu telefondan, cansuyu.org.tr adresinden ve derneğin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir.

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