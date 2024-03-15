Tok tutuyor hafızayı güçlendiriyor

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, Ramazan ayının gelmesiyle beraber hurmanın sofralardaki yerini aldığını ifade ederek, “Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler sadece Ramazan ayında değil normal zamanlarda da hurmayı sık tercih etmelidir. Lif içeriği yüksek olduğu için özellikle tokluk sağlamaya yardımcı olup aynı zamanda kabızlık noktasında da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda hafızayı güçlendirici etkisi olduğu için alzheimer riski olanlar ve ben ne yaparsam yapayım sürekli unutuyorum diyenler için de oldukça güzel bir alternatif” dedi.