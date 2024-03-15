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Ramazan

Tok tutuyor hafızayı güçlendiriyor

Ramazan ayının başlaması ile iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma daha fazla talep görmeye başladı. Doğal şeker içeren hurma, Ramazan aylarında gün içerisinde düşen kan şekerini iftarda düzenlemede etkili oluyor.

12:19 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 12:20 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hurma.
Hurma.

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, Ramazan ayının gelmesiyle beraber hurmanın sofralardaki yerini aldığını ifade ederek, “Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler sadece Ramazan ayında değil normal zamanlarda da hurmayı sık tercih etmelidir. Lif içeriği yüksek olduğu için özellikle tokluk sağlamaya yardımcı olup aynı zamanda kabızlık noktasında da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda hafızayı güçlendirici etkisi olduğu için alzheimer riski olanlar ve ben ne yaparsam yapayım sürekli unutuyorum diyenler için de oldukça güzel bir alternatif” dedi.

#Hurma
#Ramazan
#İftar
12 dakika önce
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