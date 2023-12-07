Ratatouille, Fransız mutfağına özgü bir sebze yemeğidir. Domates, kabak, patlıcan, biber ve sarımsak gibi sebzelerden yapılır. Genellikle fırında pişirilir ve üzerine fesleğen serpilerek servis edilir. Evde Ratatouille yemeği yapmanız oldukça kolay. İşte nefis Ratatouille tarifi...
Fransız tarifi Ratatoille nasıl yapılır?
Ratatouille tarifi ve tüm detaylar şöyle;
RATATOUİLLE MALZEMELER
1 Kabak
1 Patlıcan
3 Domates
2 Kırmızı biber
2 diş sarımsak
Kekik
Yarım cay bardağı zeytinyağı
1 paket Domates püresi
Taze karabiber
Tuz
Çok az maydanoz
RATATOUİLLE YAPILIŞI
Sebzelerimizi keskin bir bicak ile ince ince kesiyoruz. Pişireceğimiz borcam yada fırına girebilen herhangi bir kasenin içine zemini kaplayacak kadar domates püresi taze karabiber ve tuz ekliyoruz. Kaseyi hazırldıktan sonra ince ince doğradığmız sebzeleri dairesel bir şekilde kasemizin içine sıra ile diziyoruz.
Dizerken sebzelerimizi patlıcan, domates, kabak, biber şeklinde dizmeye özen gösteriyoruz. Sebzelerimizi dizdikten sonra malzemenin üstüne zeytinyağı döküyoruz. Ardından kurutulmuş kekik ya da taze kekik ekledikten sonra taze karabiberimizi rendeliyoruz az birazda maydonoz ve pişirme kağıdını malzemenin üzerine serdikten sonra 170 derecede ısınan fırınımıza koyuyoruz ortalama pişme suresi 30 dk ila 45 dk dır. Afiyet olsun.