|
Özgün

Fransız tarifi Ratatoille nasıl yapılır? Ratatoille malzemeleri ve yapılışı

Fransa'nın geleneksel yemeği Ratatouille nasıl yapılır? Ratatouille, Fransa'nın güneyinde Provence bölgesinden gelen geleneksel bir sebze yemeğidir. Kabak, patlıcan, domates, biber ve soğan gibi sebzelerin bir araya getirilmesiyle yapılır. İşte bayılacağınız Ratatouille tarifi…

10:51 - 7/12/2023 jeudi
Yeni Şafak
Ratatouille tarifi
Ratatouille tarifi

Ratatouille, Fransız mutfağına özgü bir sebze yemeğidir. Domates, kabak, patlıcan, biber ve sarımsak gibi sebzelerden yapılır. Genellikle fırında pişirilir ve üzerine fesleğen serpilerek servis edilir. Evde Ratatouille yemeği yapmanız oldukça kolay. İşte nefis Ratatouille tarifi...

Fransız tarifi Ratatoille nasıl yapılır?

Ratatouille tarifi ve tüm detaylar şöyle;

RATATOUİLLE MALZEMELER

1 Kabak

1 Patlıcan

3 Domates

2 Kırmızı biber

2 diş sarımsak

Kekik

Yarım cay bardağı zeytinyağı

1 paket Domates püresi

Taze karabiber

Tuz

Çok az maydanoz

RATATOUİLLE YAPILIŞI

Sebzelerimizi keskin bir bicak ile ince ince kesiyoruz. Pişireceğimiz borcam yada fırına girebilen herhangi bir kasenin içine zemini kaplayacak kadar domates püresi taze karabiber ve tuz ekliyoruz. Kaseyi hazırldıktan sonra ince ince doğradığmız sebzeleri dairesel bir şekilde kasemizin içine sıra ile diziyoruz.

Dizerken sebzelerimizi patlıcan, domates, kabak, biber şeklinde dizmeye özen gösteriyoruz. Sebzelerimizi dizdikten sonra malzemenin üstüne zeytinyağı döküyoruz. Ardından kurutulmuş kekik ya da taze kekik ekledikten sonra taze karabiberimizi rendeliyoruz az birazda maydonoz ve pişirme kağıdını malzemenin üzerine serdikten sonra 170 derecede ısınan fırınımıza koyuyoruz ortalama pişme suresi 30 dk ila 45 dk dır. Afiyet olsun.



#Ratatouille
#Ratatouille tarifi
#Ratatouille nedir
#Ratatouille malzemeleri
il y a 30 minutes
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Alperen Şengün 21 sayısı galibiyeti getirdi: Houston Rockets Oklahoma City Thunder’ı 110-101 mağlup etti | ÖZET