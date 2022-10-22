Doku kayıplarının tedavisi nasıl yapılır?

Doku kayıpları yanık, trafik kazası, iş kazası, yara iyileşmesini bozan hastalıklar, ameliyatlara bağlı komplikasyonlar gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan, sadece deri kaybından uzuv kaybına kadar oluşabilen durumlardır. Doku kaybı vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Kaybedilen dokunun genişliğine, derinliğine, bulunduğu bölgeye göre farklı onarım seçenekleri tercih edilir.

Sosyal medya hesabından, aynı kazada yaralanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, "Azerbaycan'da Binali Yıldırım'la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum" paylaşımında bulundu.

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Binali Yıldırım saçlı deri doku ameliyatı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı'mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var" ifadelerini kullandı.

Doku kaybı nedir, neden olur?

Doku kaybı genellikle bir kaç şekilde olur. Travma sonucu elde bazı dokular kesilmiş, ayrılmış ve yerinden kopmuş olabilir. Bunlara travmatik doku kaybı adı verilir. Tümör eksizyonu sonucu oluşan doku kayıpları cerrahi doku kaybı ve defektleri olarak isimlendirilir.

Doku kaybı neden olur, çeşitleri neler?

Bundan başka yanık, ezik veya enfeksiyon ile birlikte doku nekrozu oluşur ve bu nekrotik dokuların eksizyonu sonucu yani debridmanla birlikte doku kayıpları ortaya çıkar. Enfeksiyon semptomları klasik olarak ödem, ağrı, eritem ve ısı artığı ile birlikte olur. Zamanında tedavisi başlatılmazsa (antibiyoterapi, drenaj, temizlik, elevasyon vd) enfeksiyon elin bir çok bölgesine yayılarak doku nekrozlarına yol açabilir.

Elde deri ve doku kaybına yol açan sık olarak karşılaşılan yaralanma şekli avülsiyon (sıyrılma ve kopma) şeklindeki yaralanmalardır. Eli bir yere sıkışan insan refleks olarak elini buradan hızla çekmeye çalışırken biraz geç kaldığında elini çekerken derisini sıyırabilir. Bazen deri ile birlikte diğer yumuşak dokularda avülse olarak kopabilir. Bazen de elde bulunan takılar sıkışır ve bunlarda doku defektine yol açabilirler. En sık olarak parmaklardaki yüzükler sıkışır (merdivene, kamyon kasası askısına, basket potasına) ve çekilme sonucu sıyrılma tarzında yaralanmalara yol açarlar.

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Doku kaybının ve tamirinin yapılmasında etyolojinin önemi olsa da asıl önemli olan doku kaybı sonucu elde geride kalan ve açıkta kalan dokuların durumudur. Bunların korunması için en kısa sürede uygun doğru seçeneklerle kapatılmasıdır. Açıkta kalan dokuya ve yapıya göre yaralanan elde semptomlar gelişir. Ayrıca kayıba uğrayan dokuların eksikliğine bağlı semptomlar da gelişir.

Özellikle önemli fonksiyonların ve duyu kaybı belirgin eksiklik semptomlarını ortaya koyar. Tendon yaralanmalarında o tendona ait fonksiyon kaybı ortaya çıkarken, eklem kapsülü yaralanmalarında ilgili eklemin stabilitesi bozulur. Sadece basit cilt kayıplarında erken dönemde ağrı ve açık yaranın belli problemleri görülür

Ancak erken dönemde yara kapatılması yapılmazsa geç dönemde yara kontraksiyonu ve fibrozis sonucu elde kontraktür gelişir ve fibrozis ile birçok doku birbirine adeta yapışarak fonksiyonel ve postürel kayıplar ortaya çıkar.

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Doku kayıpları nasıl değerlendirilir?

Doku kayıplarında özellikle kol bacak bölgesindeki yaralanmalarda öncelikle yaralanma bölgesinin devamındaki kan dolaşımı değerlendirilir. Eğer damarsal bir yaralanma söz konusu ise acil müdahale gerektirebilir. Sinir,kas,kemik gibi yapıların bütünlüğünün olup olmadığı kontrol edilir. Süregen hastalıklara bağlı doku kayıplarına enfeksiyon eşlik edebilir veya ayakta oluşan bir doku defekti şeker hastalığının başlangıcı olabilir. Doku kaybı veya açık yara ile başvuran kişilerin tüm vücut fonksiyonlarının değerlendirilmesi gereklidir.

Doku kayıplarının tedavisi nasıl yapılır?

Doku kayıplarının tedavisi yaralanmanın boyutuna göre değişebilmektedir.

Özellikle kirli yaralanmaların birkaç kez temizlendikten sonra kapatılması önerilmektedir. Kemik yaralanması ile birlikte olan doku kayıplarında önce kemiğin bütünlüğünün sağlanması doku kaybı onarımın kemik stabilizasyonu sonrasına ertelenmesi uygundur. Doku kaybı onarımında nasıl bir yol izleneceği hastaya ve yaralanmanın şekline göre değişmektedir. Yaralanmanın yeri, boyutu, kişinin genel durumu, ek hastalıkları bir arada değerlendirilerek en hızlı şekilde iş ve sosyal hayatına dönüş yapabileceği yöntem tercih edilir.

Doku kayıpları onarımında uygulanan yöntemler

Doku kayıplarında sadece deriyi içeren deri greftleri (deri yaması) veya deri ve deri altı dokuları içeren flepler kullanılabilir.

Deri greftleri doku kaybının yerine ve şekline göre derinin tüm tabakalarını içerecek şekilde tam kat veya bir kısmını içerecek şekilde kısmi kalınlıkta alınarak kullanılabilir.

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Flepler deri altı dokusu ile birlikte fasya,kas, kemik gibi elemanların hepsini birden içerebilir. Doku kaybına yakın bir bölgeden nakledilebildiği gibi daha uzak bölgelerden de transfer edilebilir.

Günümüzde gelişen mikrocerrahi yöntemleri ile bacaktan, kasıktan kemik dahil olmak üzere bütün dokuları içeren flepler vücudun heryerine nakledilebilmektedir.

Doku kayıpları sonrası iyileşme nasıl olmaktadır?

Doku kayıpları sonrasında iyileşme uygulanan cerrahi yönteme göre değişir. Eğer dinamik bir bölgede ise ameliyat sonrası fizik tedavi gerekli olabilmektedir. Doku kayıpları onarımlarında yaralanmanın boyutu ve karmaşıklığı arttıkça tedavi ve iyileşme de o kadar uzun ve karmaşık olmaktadır.