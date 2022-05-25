Sağlık Bakanlığı kura başvurusu başladı mı, ne zaman? İşte PBS başvuru ekranı Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru tarihleriyle ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu açıklamada "2022 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu"nu yayınlayıp, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin kura ile gerçekleşeceğini ifade etti. Peki, Sağlık Bakanlığı kura başvurusu başladı mı, ne zaman? 2022 2.dönem atama kura duyurusu yayınlandı. İşte detaylar...

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