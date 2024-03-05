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Sahur duası nasıl yapılır? Sahur'da yapılacak dualar, Diyanet Türkçe ve Arapça İmsak duası

Sahur duası Ramazan ayının ilk sahuru ile birlikte merak edilen dualardandır. Sahurda okunacak duaların önemi ve faziletleri büyüktür. Oruç tutacak olan Müslümanlar; sözlükte kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak anlamlarına gelen imsak vaktinde sahur yapar ve bu kıymetli vakitte dua ederler. Sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağı alimler tarafından bildirilirken, sahurda okunacak dualar da manevi huzurun kapısını aralayacak. İşte Diyanet Sahur vakti okunacak sahur duası, okunuşu ve anlamı ve Peygamberimiz'in sahur duası...

13:07 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 13:08 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Sahur duası
Sahur duası

İlk sahura bu gece kalkılacak. Müslümanlar ilk orucu 11 Mart’da tutacaklar. Oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan İmsakiyesi içerisindeki imsak vaktini ve akşam ezanını dikkate alacaklar. Oruç ve dua mevsimi olan Ramazan ayında sahur vaktinde okunacak sahur duası içeriğimizde...

SAHUR DUASI NASIL OKUNUR?

  • Türkçe Okunuşu
  • “Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”
  • Anlamı
  • “Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

İLK SAHUR NE ZAMAN?

2024 yılında Ramazan ayı, 11 Mart'ta başlayacak. İlk sahur, 11 Mart Pazartesi günü sahur vaktiyle başlayacak ve imsak vaktine kadar sürecek. Ardından oruca niyet edilecek.

SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ramazan'ın 1. Günü:

İstanbul imsak vakti - 05.51

Ankara imsak vakti - 05.36

İzmir imsak vakti - 06.01

İllere göre sahur saatleri güneşin doğma ve batma saatlerine göre değişiklik gösteriyor. Kendi ilinizin imsakiyesini öğrenmek için alttaki yazıya tıklayabilirsiniz.

Yasin, Tebareke, Amme Okunuşu- Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi Arapça ve Türkçe
Yasin, Tebareke, Amme Okunuşu- Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi Arapça ve Türkçe

Regaib gecesinde Kuran-ı Kerim okumak isteyenler Yasin, Tebarek ve Amme surelerini araştırıyor. Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak tanımlanır. Allah Teala'nın rızası için geceleyin Yasin'i okuyan kimse affolunur. Hz. Peygamber, Mülk sûresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar. Her gün Nebe Suresini okuyan kişinin rızkı artar ve malı bereketlenir, denmştir. Bu sebeple mübarek gün ve gecelerde en çok okunan Yasin, Amme, Tebareke isimleri ile bilinen Yasin-i Şerif, Mülk ve Nebe sureleri bu gecelerde yoğun olarak araştırılıyor. Yasin, Tebareke ve Amme Surelerinin okunuşları, Yasin Tebareke ve Amme Suresi anlamları dini gün ve gecelerde sıklıkla sorgulanmakta. Regaib gecesi için Yasin, Tebareke ve Amme suresini derledik. İşte Yasin, Tebareke ve Amme Sureleri Arapça okunuşları...

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