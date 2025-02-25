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Sahurda ezan okununca yemek yenir mi ve su içilir mi?

Sahurda ezan okununca yemek yenir mi ve su içilir mi?

Yeni Şafak
15:4925/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sahurda ezan okununca yeme​k yenir mi su içilir mi? sorusunun yanıt haberimizde.
Sahurda ezan okununca yeme​k yenir mi su içilir mi? sorusunun yanıt haberimizde.

Ramazan ayının 1. günü, ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart 2025 Cumartesi günü olacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak. Sahurda sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi? sorusunun yanıtı haberimizde.

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Cuma gününü, Cumartesi'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Sahurda ezan okununca yemek yenir mi su içilir mi? sorusu Ramazan ayının yaklaşmasıyla Müslümanlar tarafından büyük merak konusu oluyor.

SAHURDA SABAH EZAN OKUNUNCA YEMEK YENİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

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