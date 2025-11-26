Şampiyonlar Ligi maç özetleri 25 Kasım: İşte Devler Ligi'nde 5. haftanın geniş özetleri ve golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu akşam 9 karşılaşma oynandı. Temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Belçika ekibi Union Saint Gilloise'e 1-0'lık skor ile mağlup olurken, Benfica deplasmanda Ajax'ı 2-0'lık skor ile geçti. Bu akşam oynanan tüm maçların geniş özetleri ve golleri yayınlandı. İşte 25 Kasım Şampiyonlar Ligi maç özetleri izleme ekranı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanan maçlarla başladı. Devler Ligi'nin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Union Saint Gilloise'e 1-0'lık skor ile yenilen Galatasaray, bu sonuç ile ligde ikinci mağlubiyetini almış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam (25 Kasım) oynanan maçların geniş özeti, golleri ve önemli dakikaları ise TRT'de paylaşıldı. İşte tamamlanan maçların özet görüntüleri...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTA HEYECANI BAŞLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçların özet görüntüleri yayınlanmaya devam ediyor. Biten maçların geniş özetini izlemek için sayfamızdaki Trt linkine tıklamanız yeterli. İşte maçların özetleri...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 2. kez yenildi
Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşılaşmasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. yenilgisini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 2. yenilgisini aldı. Cimbom daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik skorla kaybetmişti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında 9 Aralık’ta Fransız ekibi Monaco’ya konuk olacak.
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fred Grim'in yönetimindeki Ajax, evinde Jose Mourinho'nun ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Benfica 2-0 kazanırken galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Simon Dahl ve 90. dakikada Leandro Barreiro kaydetti. Bu sonuçla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını alarak 3 puana yükselirken, 5 maçta 5 mağlubiyet alan Ajax 0 puan ve -15 averajla son sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Benfica, evinde Napoli'yi ağırlarken Ajax deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak.