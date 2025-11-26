Şampiyonlar Ligi maç özetleri 25 Kasım: İşte Devler Ligi'nde 5. haftanın geniş özetleri ve golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam oynanan maçlarla başladı. Devler Ligi'nin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Union Saint Gilloise'e 1-0'lık skor ile yenilen Galatasaray, bu sonuç ile ligde ikinci mağlubiyetini almış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam (25 Kasım) oynanan maçların geniş özeti, golleri ve önemli dakikaları ise TRT'de paylaşıldı. İşte tamamlanan maçların özet görüntüleri...





ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTA HEYECANI BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçların özet görüntüleri yayınlanmaya devam ediyor. Biten maçların geniş özetini izlemek için sayfamızdaki Trt linkine tıklamanız yeterli. İşte maçların özetleri...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 2. kez yenildi

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşılaşmasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. yenilgisini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 2. yenilgisini aldı. Cimbom daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik skorla kaybetmişti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında 9 Aralık’ta Fransız ekibi Monaco’ya konuk olacak.

Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı