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Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Samsunspor 2023-2024 sezonunun açılış maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.15’de başlayacak. Süper Lig'de son olarak 2011-12 sezonunda yer alan Samsunspor, sezonun son haftasında Sivasspor ile karşılaşmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, 11 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk maçını yine Sivasspor ile oynayacak. Trendyol Süper Lig 1. hafta fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:34 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Samsunspor Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Sivasspor deplasmanında olacak. Saat 19.15’de başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. 11 yıl önce Süper Lig'in son haftasında Sivasspor'a sahasında 2-1 mağlup olup küme düşen Samsunspor, 4 bin 145 gün sonra yeniden Süper Lig'deki ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Maç detayları ve yayın bilgisi haberimizde.

SAMSUNSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Samsunspor 2023-2024 sezonunun açılış maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma
saat 19.15
’de başlayacak. Maç
beINSPORTS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

SAMSUNSPOR’UN SİVASSPOR MAÇIYLA BİTEN SÜPER LİG SERÜVENİ YİNE SİVASSPOR İLE BAŞLIYOR

Süper Lig'de son olarak 2011-12 sezonunda yer alan Samsunspor, sezonun son haftasında Sivasspor ile karşılaşmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, 11 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk maçını yine Sivasspor ile oynayacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak Samsunspor'da hazırlıklar devam ediyor. Sasmsun'daki hazırlıklarını bugün tamamlayacak Süper Lig'in yeni ekibi yarın karayoluyla Sivas'a geçip, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. 11 yıl önce Süper Lig'in son haftasında Sivasspor'a sahasında 2-1 mağlup olup küme düşen Samsunspor, 4 bin 145 gün sonra yeniden Süper Lig'deki ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak.

Yıllar önce Sivasspor ile biten Süper Lig serüveninin tekrar Sivasspor ile başlayacağını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Samsun’da başladığımız sonra Erzurum ve Bolu kampları bizim için iyi geçti. İnşallah yıllar önce Sivasspor ile biten Süper Lig serüveni, bundan sonra Sivasspor ile güzel bir şekilde başlar. Sadece Sivas değil, bütün maçları hedefimiz kazanmak ya da puanla dönmek. Çünkü 1 puan bile burada çok değerli ve önemli. İlk maçımız Sivas’la. Onlar da hazırlık sürecini iyi geçirdiler. Geçen yıldan kalan oyuncuları var. 3 yıldır Avrupa’ya oynayan bir takım. Ama sadece Sivasspor değil, bütün takımların gücü var. Biz de bu gücü bildiğimiz için en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Önümüzdeki haftadan itibaren Sivasspor hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz oradan puan ve puanlarla dönmek" ifadelerini.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 1. hafta programı:

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

19.15 Konyaspor - İstanbulspor

21.45 Pendikspor - Hatayspor

21.45 Kayserispor - Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Samsunspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş





#Samsunspor
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
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