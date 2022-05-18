Sayıştay Memur Alımı Başvuruları Başladı! ÖSYM Sayıştay Personel Başvuruları Nasıl Yapılır?

Sayıştay tarafından alımı yapılacağı duyurulan personel başvuruları bugün başladı. Daha önce de duyurulan memur alımı için az önce ÖSYM'den gelen duyuru ile tercih kılavuzu ve başvuru bilgileri paylaşıldı. ÖSYM yayımladığı kılavuza göre Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Eleme Sınavı yapılacak. Adayların eleme sınavına katılabilmeleri için belirtilen başvuru tarihleri içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir.

SAYIŞTAY SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Alımlar ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav ile olacak ve sınava başvurular elektronik ortamda 18 - 26 Mayıs 2022 tarihileri arasında yapılacak.

SAYIŞTAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM başvuru merkezleri veya bireysel olarak internet (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla alınacaktır.

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SAYIŞTAY MEMUR BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular),

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak.

SAYIŞTAY SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2022-Sayıştay Eleme), 02 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.

SAYIŞTAY SINAVI SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?

Sınav saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 130 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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