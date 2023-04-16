Gençliğin gür sesiyiz

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhur-başkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçime kısa bir süre kala partiler milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’na sunduğu milletvekili listesinde ise çiçeği burnunda genç vekillerin ağırlığı dikkat çekiyor. İstanbul’dan Umut Arman Sonay, Ankara’dan Zehranur Aydemir, Eskişehir’den Derya Çıraklı, Sakarya’dan Rahmi Can Şeşen ve Yozgat’tan milletvekili adayı olan Yusuf İbiş’le seçime nasıl hazırlandıklarını, nerelerde mesailerini harcadıklarını, ne tür kitaplar okuduklarını konuştuk. Sohbet dönüp dolaştı giyim kuşama da geldi yüz yüze iletişime ve sosyal medya kullanımına da. Sözü gençlere bırakıyoruz.

BAŞUCU KİTABIM KARAKOÇ’UN İNSANLIĞIN DİRİLİŞİ

Sakarya sekizinci sıradan milletvekili adayı 23 yaşındaki Avukat Rahmi Can Şeşen, gençlerin en iyiye ve en doğruya giden her yolda desteklemek için, gençlerin temsilini sağlamak için akıllarında birçok projenin olduğunu söylüyor. Şeşen, “Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak” diyor.

Arkadaşlarıyla birçok alanda bir araya geldiğini söyleyen Şeşen, “Bazen bir kafede, bazen bir halı sahada, bazen üniversite kantininde. Fakat arkadaşlarımızla vakit geçirmekten en çok hoşlandığımız alan AK Parti teşkilatlarımız, her biri birer ev niteliğinde olan teşkilatlarımızda vakit çok güzel geçiyor” diyor. Şeşen, okumalarını genelde iki kitap üzerinde aynı anda sürdürdüğünü dile getiriyor ve ekliyor: “Bir bilgi ağırlıklı kitabım ve bir sürükleyici romanım her zaman halihazırda mevcuttur. Okumaktan aldığım verim düştükçe kitapların arasında değişim yaparım. Başucu kitabım ise Sezai Karakoç’un İnsanlığın Dirilişi adlı kitabıdır.”

Sosyal medyadan mesajlara tek tek cevap veririm

26 yaşındaki Derya Çıraklı Eskişehir’den altıncı sıradan milletvekili adayı. Çıraklı, yüz yüze iletişimin en güzel iletişim biçimi olduğunu söylüyor. Çıraklı, “Sağlıklı ve samimi bir iletişim için de temasa geçerek sağlandığını düşünüyorum. Elbette sosyal medyadan gelen mesajlara da kesinlikle tek tek cevap veririm. Ulaşılabilir biriyimdir çünkü iletişim kurmak isteklerin iletilmesi ve sorunların çözümü noktasında da en hızlı yoldur” diyor. Çıraklı okuma ritüelini ve okuduğu kitapları da şöyle sıralıyor: “Yedi güzel adam temsilcilerini fazlasıyla seviyorum, özellikle de Cahit Zarifoğlu’nu.

Şiirin gerçekten ruhun gıdası olduğuna gönülden inanıyorum. Bunun yanında Necip Fazıl Kısakürek “Tohum” kitabını severek okudum. Siyaset dilimi güçlendirmek adına da milletimizin dili olan, Eskişehirimizin simgesi,Yunus Emre’nin eserlerini sıklıkla okumaya özen gösteriyorum.”

Derya Çıraklı





Arkadaş çevrem kütüphanelerde

25 yaşındaki Zehranur Aydemir, Ankara’dan milletvekili adayı. Aydemir, seçim çalışmalarını yüz yüze yapıyor. Çünkü Aydemir’e göre her zaman yüz yüze iletişim daha samimi ve doğal. Ancak sosyal medyanın da gücünün farkında. Çok yoğun bir üniversite hayatı geçirdiğini ifade eden Aydemir, aynı anda iki bölüm okuduğundan dolayı en büyük aktivite alanlarından birinin de kütüphaneler olduğunu söylüyor. “Ankara’nın neredeyse her kütüphanesinde bol bol mesai yaptım” sözleriyle okul yıllarını anlatıyor. Aydemir, okuma alışkanlığını anlatırken şu bilgileri veriyor: “Okumalarımı ikiye ayırıyorum. Kendi alanım olan Savunma Sanayi, Teknoloji ve Yazılım gibi alanlarda gerçekleştirdiğim okumalarım var. Bir de Siyaset, Sosyoloji ve Tasavvuf alanındaki kitapları okumaya gayret ediyorum. Takip ettiğim bazı dergiler bulunmakta, bunlar dijital dergi uygulamalarında da yer alan aylık Popular Science, Chip ve Economist dergilerini düzenli olarak takip ediyorum.”

Zehranur Aydemir.





Kİşisel gelişim kitapları okurum

Yozgat’tan milletvekili adayı 28 yaşındaki Avukat Yusuf İbiş ise hem yüz yüze hem de sosyal medyadan iletişimin sağlıklı olduğunu söylüyor. Şu an belirli bir ritüeli olmasa da fırsat buldukça siyasi, tarih ve kişisel gelişim içerikli kitaplar okumayı sevdiğini anlatan İbiş, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nda hem Ankara’da bulunan hem de farklı illerden gelen gençlerle bir araya geldiğini dile getiriyor. Spor ve rahat kıyafetler giyinmeyi sevdiğini söyleyen İbiş, “Fakat kıyafetlerin iletişim için önemli bir rolü olduğuna ve bulunulan konuma uyum sağlaması gerektiğine inanıyorum. Nasip olur da mecliste bir temsil hakkım olursa klasik giyimden vazgeçmem diye düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor.

Yusuf İbiş.

GENÇLERLE ONLİNE İLETİŞİM HALİNDEYİM