İzmir bu masayı sandığa gömer

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Gündoğdu Meydanı’ndaki Büyük İzmir Mitingi’nde tarihi bir kalabalığa seslendi. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kandil’in parlamentodaki temsilcileriyle acaba bay bay Kemal kapalı kapılar ardında ne görüştü, bir açıklasana.”

BAY BAY KEMAL’İ UĞURLAMA SEÇİMİ

“İzmir’e böyle birisi yakışıyor mu ya? Bu seçim, 14 Mayıs bay bay Kemal’i uğurlama seçimi olmalı. Muhteşem kalabalığı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş. Konuşuyor, diyor ki İzmir daha iyisine layık. Doğru. Biz ne gerekiyorsa yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir’i çöpten çukurdan kurtaramadın. Bakın 7’li masa değil ha 9’lu masa olarak arz eyledi. Bu masadan ne çıkar. Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti, böyle devlet yönetilir mi? Bu millet, bu muhteşem katılım sana yürü Kemal demeyecek. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda.”

VERECEKSEN MERKEZ BANKASI’NA VER

“Tefecilerden 300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim, diyor. Bıktık bu yalanlardan bulduysan bu parayı al getir, getirdin de ‘Niye getirdin mi?’ dedik. Vereceksen Merkez Bankası’na diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş, yok böyle bir şey.”

“Hani eskiler, ‘Abdestsiz sofuya namaz mı dayanır’ derler. Bunların ki de o hesap. Söyle söyle, yapmayacaklar ya. Söylediğimiz her şeyi yaptık. Yapmayacağımız hiçbir şeyi de söylemedik. Eksiklerimiz kusurlarımız vardır. Doğrudur. İnsanız. Ama elde ettiğimiz neticelerin şahidi sizsiniz. Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, 7’li masa ‘Bu şehrin insanına tıpış tıpış oy vereceksiniz’ dedi. Aralarında FETÖ’nün PKK’nın adayı var, kahraman ordumuza hakaret edenler var. İzmir’in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var. Bir tek İzmir’in adayı yok. Benim tanıdığım İzmir bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder. Benim tanıdığımız İzmir bunları sandığa gömer.”

MİLLİ DURUŞUN ZAFERİ OLACAK

“İzmir’in dağlarında açan çiçekleri sağa sola peşkeş çekenlere verilecek en güzel cevap İzmirlinin kendi iradesine geleceğin sahip çıktığını göstermesidir. Bu cevap İzmir’in tıpış tıpış oy vereceksiniz zorbalığını reddederek tercihini özgürce kullanmasıdır. 14 Mayıs, ülkesinin geleceğini düşünenlerin seçimi olacaktır. 14 Mayıs, fedakarlıklarla elde ettiğimiz kazanımların yarıda kalmasını istemeyenlerin sandığa yansıttığı bir seçim olacaktır. 14 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal’in bir asır önce İzmir’den işaret ettiği vatan toprakları ülke iktisadını da esaretten kurtaracak bir seçim olacaktır. 14 Mayıs, Türkiye’nin ekonomisini Londra tefecilerine güvenliğini terör örgütlerini dış siyaseti emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır.”

Mezhep temelli siyaset çok tehlikeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir ve Kütahya’da “14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitinglerinde konuştu. “Haydi Türk ve Türkiye Yüzyılı’na birlikte imza atalım” diyen Bahçeli Cumhuriyet’in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya edeceklerini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Bahçeli, “Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının dürüstlüğü yoktur. Maalesef Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP’li Buldan neyi söylüyorsa İYİ Parti Başkanı onu iddia etmektedir. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır” dedi.

MİLLET İTİBAR ETMEYECEK

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı Alevi videosunu hatırlatan Bahçeli “Kılıçdaroğlu’nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir. Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti. Elbette saygı duyarız. Alevi olduğunu söylemesini de haklı görürüz. Ancak bugüne kadar niye konuşmadığını, 14 Mayıs’a yaklaşırken neden bu açıklamaya gerek duyduğunu da kararlılıkla sorarız. Mezhepçiliği, etnikçiliği, milletimiz ve ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz. Etnik ve mezhep istismarı yapanların iyi niyetli olmadığını gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği samimi değildir. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmaktan başka neyi amaçladı? Milletimiz sana asla itibar etmeyecek. 14 Mayıs’tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer evin olacak.”

Gurbetçilere müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurt dışında yaşayan vatandaşlara müjdelerini açıkladı. “Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik” açıklamasında bulunan Erdoğan, bundan sonra hayata geçirecekleri uygulamaları söyle sıraladı:

* TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz.

* Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız.

* Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdam edilmelerini sağlayacağız.

* Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz.

TAM ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI

* Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız.

* Mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız.

* Türkiye’ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

* Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye’de de tanınmasını sağlayacağız.

* Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz.

* Ülkemizin dünyadaki temsilcisi olarak gördüğümüz siz kıymetli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.







