Partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde "Bülent Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" görüşünü dile getiren Aksakal, bu kez Deniz Gezmiş'in yaşıyor olması durumunda Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. Aksakal, "Deniz Gezmişler, emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirdi çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Amerikan karşıtıdır; DSP, Amerikan karşıtıdır" ifadelerini kullandı.