Tehlikeli manipülasyon

Sosyal medyada dolaşan bu iddialar, akıllara CHP'nin sandık görevlilerini getirdi. CHP görevlilerinin sandık sonuçlarını sisteme yanlış girerek suçu YSK'ya atmak istediği iddia edildi. CHP'nin seçimi algı operasyonu yaparak nasıl manipüle ettiğini AK Parti YSK Temsilcisi Recep özel ortaya koydu. Özel, CHP'nin sistemine yanlış veri aktarıldığını açıkladı. Özel, "Sandık sonuç tutanağını kendi sisteminize yanlış giriyorsunuz, sonra bu veriyi YSK’nın verisi gibi paylaşıp algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Aynı sandıkla ilgili sandık sonuç tutanağı, YSK girişini ve sizin girişinizi paylaşıyorum. Ha bi işi doğru yapın her şeyiniz yalan ve algı. Buyurun bir yalan ve algı malzemesi daha, yalanlarınız ve gerçekler. Bakın burada da aynısını yapıyorsunuz, her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı" tepkisini gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün yaptığı toplantısında "Bizim tutanaklarımızla YSK’nın tutanakları karşılaştırılarak kontrol edildi ve gerekli