Tehlikeli manipülasyon

14 Mayıs seçimi sonrası sandık kurulu oy sayımı gerçekleştirdi.
Seçim sürecini sosyal medyadan yöneterek 'kazanıyoruz' algısı yapan CHP, seçim gecesi de yine hem sosyal medyadan hem de ekranlardan algı operasyonu yaptı.
CHP’LİLER YİNE ALGI YAPTI
Sosyal medyada dolaşan sandık tutanakları ve YSK'nın oyların kasıtlı olarak başka partilere yazıldığı üzerinden algı yürütüldü. 7'li Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olarak açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da seçm gecesi basının karşısına çıkarak 'kazandık' iddiasında bulundu.
TUTANAK YANLIŞ GİRİLDİ
Sosyal medyada dolaşan bu iddialar, akıllara CHP'nin sandık görevlilerini getirdi. CHP görevlilerinin sandık sonuçlarını sisteme yanlış girerek suçu YSK'ya atmak istediği iddia edildi. CHP'nin seçimi algı operasyonu yaparak nasıl manipüle ettiğini AK Parti YSK Temsilcisi Recep özel ortaya koydu. Özel, CHP'nin sistemine yanlış veri aktarıldığını açıkladı. Özel, "Sandık sonuç tutanağını kendi sisteminize yanlış giriyorsunuz, sonra bu veriyi YSK’nın verisi gibi paylaşıp algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Aynı sandıkla ilgili sandık sonuç tutanağı, YSK girişini ve sizin girişinizi paylaşıyorum. Ha bi işi doğru yapın her şeyiniz yalan ve algı. Buyurun bir yalan ve algı malzemesi daha, yalanlarınız ve gerçekler. Bakın burada da aynısını yapıyorsunuz, her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı" tepkisini gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün yaptığı toplantısında "Bizim tutanaklarımızla YSK’nın tutanakları karşılaştırılarak kontrol edildi ve gerekli
itirazlar yapıldı" ifadelerini kullandı.