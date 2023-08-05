21 gün kuralı diyetini uygulayarak istenmeyen davranışlarınızı önleyebilir ya da gerçekleştirmek istedikleri başarabilirsiniz. Fazlalık kilolarıyla başı dertte olanların kilo vermesinin önündeki en büyük engellerden biri olan şeker tüketimini hayatınızdan tamamen uzaklaştırarak sağlıklı kilo verme yoluna girebilirsiniz.

ŞEKER DİYETİ NEDİR?

Bir insanın vücuduna dışarıdan alması gereken günlük ilave şeker miktarının, toplam kalori miktarının yüzde 10’undan daha az olması gerekiyor. Uzmanlar, ilave şekerin kalp hastalıkları riskini artırmakla birlikte obezite, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kronik iltihaplanma, metabolik sendrom, diş plakları ve boşluğu gibi rahatsızlıklara da davetiye çıkardığını belirtiyor. Şekersiz beslenme, şeker alımını azaltmak ve hatta kesmek için kullanılan en etkili beslenme düzenidir. Şeker kullanımını azaltmak, kilo kaybına teşvik eder, oluşabilecek sağlık sorunlarının da önüne geçer. Bu nedenle beslenme düzeninizden ilave şekeri tamamen çıkarmanız tavsiye edilir.

ŞEKER DİYETİ NEDEN 21 GÜN YAPILIR?

21 gün, bilimsel olarak bir davranışın bilinçaltımıza yerleşerek bir alışkanlığa dönüşmesi için gerekli olan minimum süredir. İnsan vücudu ve beyni 21 gün içerisinde içinde bulunduğu sürece alışır ve adapte olur. Bu nedenle şekersiz beslenmeyi hayatımızın bir parçası yapabilmemiz için de 21 gün ideal süreç olarak görülmektedir.

21 GÜN ŞEKER DİYETİN FAYDALARI NEDİR?

Yapılan araştırmalar, şekersiz bir beslenme planının insan sağlığını korumak adına oldukça önemli olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir beslenme planında şeker oranını gözle görülür miktarlarda azaltmak, kilo vermeye yardımcı olabileceği gibi aşağıdaki sorunların da önüne geçecektir:

- Obezitenin önüne geçer

- Cilt kanseri riskini azaltır

- Daha temiz bir cilde sahip olunur

- İltihaplanmayı azaltır

- Ruh hali değişimlerini önler

- Şeker hastalığı riskini azaltır.

ŞEKERSİZ 21 GÜN DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hemen hemen herkesin şeker tüketimi oldukça fazla. Hatta öyle ki bu kullanımın boyutu kimilerinde bağımlılık derecesinde bile ulaşabiliyor. Şekerin sağlık üzerindeki zararlarını düşünecek olursak olabildiğince hayatımızdan uzak tutmak yararımıza olacaktır. Yeni bir beslenme düzeni olan bu sürece yavaş yavaş geçiş yapmak ise çok daha iyi olacaktır. 21 gün şekersiz beslenme sürecinde karşılaşılan en büyük zorluk, şeker içeren besinlere bu süre boyunca özlem duymaktır. Bu gibi zorlukların minimum seviyede yaşanması için doğru bir başlangıç şarttır.

Aşağıdaki adımları takip ederek, yaşayacağınız zorlukları en az seviyeye indirebilir, 21 gün şekersiz beslenmeye daha kolay adapte olabilirsiniz:

Öncelikle, şeker tüketimini tamamen bırakmak yerine, 21 gün şekersiz beslenmeye geçmeden önce ilk birkaç hafta şekerde sınırlandırmaya gitmenizde fayda var. Böylece şekersiz bir yaşam tarzına daha kolay uyum sağlayabilirsiniz. Üstelik şeker isteğiniz de minimum seviyelere bu süreçte kolaylıkla inecektir.

Gerekli besinleri ve lifleri almak için ise meyve gibi doğal şeker kaynaklarını tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Bu diyete, kendinizi psikolojik olarak daha iyi hissettiğiniz bir süreçte başlamanız, yaşayacağınız zorluklarla mücadele etme gücünüzü artıracaktır. Aksi takdirde istikrar sağlayamayabilirsiniz.

Şekersiz 21 gün diyetine adapte olabilmeniz için geçirdiğiniz bu birkaç haftanın sonunda, şeker alımını daha da sınırlandırmak için beslenme düzeninizde yüksek oranda değişiklikler yapmaya özen gösterin.

ŞEKERSİZ 21 GÜNDE YASAK OLAN GIDALAR

21 gün sürecek olan bu diyette hangi besinlerin yenebileceği ya da yenemeyeceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu süreçte ilave şeker içeren tüm besinlerde, ambalajlı gıdalardan, beyaz un ve nişastadan mümkün olduğunca uzak durmanız gerekiyor.

İşte şekersiz 21 gün diyetinde uzak durmanız gereken yiyecekler:

Beyaz ekmek, pirinç ve makarna

Börek, çörek gibi hamur işleri

Kek ve kurabiye gibi fırın ürünleri

Tuzlu ve tatlı krakerler

İşlenmiş yiyecekler

Hazır paketli makarnalar

Dondurulmuş mezeler

Dondurma

İçindekiler kısmında ilave şeker yer alan tüm besinler

Nişasta içeren tüm gıdalar (patates, tatlı patates vb.)

Hazır meyve suları

Kola

Gazı içecekler

Kokteyller

Sıcak çikolata

Aromalı kahve, süt ve çaylar

Şekerle tatlandırılmış herhangi bir içecek.

ŞEKERSİZ 21 GÜN ÖRNEK DİYET LİSTESİ

Kahvaltı

Yeşillikli ve peynirli omlet, 1 dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün

1 dilim ananas

Öğle

Çorba (unsuz), ızgara balık, yeşil salata

Ara öğün

8 adet çiğ badem

Akşam

Zeytinyağlı enginar, yoğurt

Ara öğün

1 adet kivi

21 GÜN ŞEKER DİYETİ İLE KAÇ KİLO VERİLİR?

Şekersiz olarak 21 gün diyeti yapmanın faydaları saymakla bitmez. Ayrıca bu dönem içinde vücut kendini daha iyi olarak şekillendirecektir. Sağlıksız şekerlerin kullanılmamasını amaçlayan bu diyet sayesinde 3 haftada kilo vermek mümkün.



