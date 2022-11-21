Kasımpaşa'nın yeni teknik hocası Selçuk İnan oldu

Futbolu bıraktıktan sonra 2020 yılından 2022'ye kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oldu.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ifade ediliyor. 1985 doğumlu olan Selçuk İnan, futbolculuk kariyerinde Çanakkale Dardanel, Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Antrenörlük kariyerine ise Galatasaray'da başlayan İnan, 1 Eylül 2020'den 10 Ocak 2022'ye kadar sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Selçuk İnan kaç yaşında?

Selçuk İnan,10 Şubat 1985 tarihinde İskenderun'da doğdu. Türk futbol antrenörü ve eski millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da 2019-2020 sezonu sonunda futbolu bırakmıştır.

Selçuk İnan kimdir?

Selçuk İnan, futbola doğduğu şehrin kulübü olan Karaağaç Belediyespor'da amatör olarak başladı. 14 yaşındayken, Mehmet Kurt isimli antrenörünün tavsiyesiyle Çanakkale Dardanelspor'a gitti. Seçmelerde beğenilerek üç yıllığına takımıyla anlaştı. Bekar futbolcuların evde kalması yasak olduğu için kulübün tesislerinde kaldı ve liseyi de Çanakkale'de bitirdi.

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Selçuk İnan hangi takımlarda oynadı?

2,5 sezon PAF takımda oynadıktan sonra takımın başına Metin Tekin'in geçmesiyle A takıma yükseldi. A takımda sürekli olarak oynayan Selçuk, dört yıl oynadığı takımda 76 lig maçına çıkıp 6 gol attı.

2005-06 sezonunun devre arasında Ersun Yanal yönetimindeki Manisaspor'a transfer olarak, yeni takımıyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.İlk lig maçına 21 Ocak 2006'da MKE Ankaragücü ile oynanan maçta çıkarken, ilk golünü iki hafta sonraki 3-1 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında attı.

Sezon sonuna kadar çoğu maçta görev alan Selçuk, 2006-07 sezonunda takımın değişmezlerinden biri oldu. Kulübü gibi kendisi de lige çok iyi başlamasına rağmen, ilerleyen haftalarda düşüşe geçti. O sezon oynadığı 2751 dakika ile takımının en fazla forma giyen ikinci ismi oldu

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Ertesi sezon adeta takımının kaptanı olan Selçuk, gösterdiği performansla büyük kulüplerin transfer listesine girdi. Sezon boyunca 30 maça çıkıp 5 gol atmasına rağmen takımının küme düşmesini engelleyemedi.

Trabzonspor

Selçuk İnan, Manisaspor'un küme düşmesinin ardından 31 Mayıs 2008 tarihinde eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın başında olduğu Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni kulübünde 8 numaralı formanın yeni sahibi olan Selçuk, ilk lig maçına sezonun ilk haftasındaki Ankaraspor ile oynanılan ve 2-0 kazanılan karşılaşmada çıkarken, ilk lig golünü de bu maçta attı.

Sezon boyunca istikrarlı performansını sürdüren Selçuk, teknik direktör Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasından sonraki ilk maç olan Kayserispor maçında oynamadığı için basında eski teknik direktörünün gidişine üzüldüğü ve kulübe tepki gösterdiği haberleri çıktı. Ancak daha sonra karşılaşmaya sağlık sorunları nedeniyle çıkamadığını açıkladı. Başarılı futbolcu bordo mavili takımdaki ilk sezonunda 32 maçta forma giyip 3 gol attı.

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Selçuk İnan, 2009-10 sezonunda çıktığı ilk maç olan Sivasspor karşılaşmasında gol atarak, bir önceki sezon olduğu gibi bu sezonda da takımının ligdeki ilk golünü attı

İlk kez bir kupa sevinci yaşadığı Türkiye Kupası'ndaki tüm karşılaşmalarda forma giyerken Fenerbahçe ile oynanılan final maçında takımı mağlupken Umut Bulut'a attırdığı beraberlik golüyle bordo-mavilileri ateşleyen Selçuk, kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

Sezon boyunca 28 maça çıkıp 2 gol kaydeden başarılı orta saha oyuncusu, sezonun sona ermesiyle milli takımın ABD'deki hazırlık kampı kadrosunda da yer aldı.

2010-11 sezonu başında yazılı basında sıkça Galatasaray'ın Selçuk'la ilgilendiği yönünde haberler çıktı. Ancak Selçuk ve Trabzonspor yönetimi bu haberleri yalanladı.

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Galatasaray

2011-12 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Süper Lig'teki ilk golünü, aynı zamanda ilk resmî golünü Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 2. haftasında oynanan Samsunspor karşısında penaltıdan kaydetmiştir.

Galatasaray taraftarları tarafından da çok sevilen Selçuk ilk sezonunda ise kendi kariyer rekorunu kırmıştır Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile birlikte kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

2012-2013 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü 2.hafta oynanan Beşiktaş derbisinde kaydetti.

Selçuk İnan, Fenerbahçe ile oynanan 2012 Türkiye Süper Kupası maçına ilk 11 başlamıştır ve bu maçta Umut Bulut'a iki asist yapmış ve 89.dakikada takımını öne geçiren golü Penaltı'dan kaydetmiştir. Ve Umut Bulut ile beraber maçın adamı seçilmiştir.

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Selçuk İnan, 2013-14 sezonuna takımıyla katıldığı Emirates Cup'ı kaldırarak başladı. Bu maçın ardından ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında Türkiye Süper Kupası maçında çıkan İnan, normal süresi 0-0 biten ve 99. dakikada Didier Drogba'ını galibiyeti getiren golü attığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Selçuk İnan Millî takım kariyeri

Millî takıma ilk kez Şubat 2007'de Gürcistan ile oynanan maçta çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Selçuk, millî takımının formasını ilk kez 13 Ekim 2007'de Moldova ile oynanılan hazırlık maçında giydi.2012 Avrupa Kupası ön elemelerinde takımın vazgeçilmezlerinden olmuş ve çok fazla asist yaparak takımına katkıda bulunmuştur.

Türkiye 19 Yaş Altı Millî Futbol Takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katildi ve final oynadı.

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2011'de Guus Hiddink tarafından milli takıma çağırılan Selçuk neredeyse tüm maçlarda ilk 11 başladı ve birçok asist yaptı.

Selçuk Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü Gürcistan'a 24 Mayıs 2012 tarihinde Penaltı'dan attı. Türkiye'nin Salzburg kampında sadece Gürcistan maçında oynayan Selçuk, Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı maçın 80.dakikasında oyuna dahil olmuş ve 88.dakikasında Pepe'nin kendi kalesine attığı golün asistini yapmıştır ve Türkiye maçtan 3-1 galip ayrılmıştır.

ilk golünü ise Süper Lig'in 12. haftasında kafayla Sivasspor'a attı. Ayrıca bu kafa golü Selçuk İnan'ın kariyerindeki ilk kafa golü oldu. Bu maçta bir de asist yapan oyuncu takımının 2-1 galip gelmesinde en büyük pay sahibi oldu.

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2014-15 sezonu başında ise Roberto Mancini ile yolları ayıran Galatasaray, Cesare Prandelli'yi göreve getirmiştir. Prandelli'nin gelmesinin ardından ise Selçuk İnan, 2019 yılına kadar sözleşme imzalamıştır.

Bir önceki sezon 2M Euro garanti ücret alan Selçuk, 2014-15 sezonuyla birlikte sırasıyla; 2.75, 2.8, 2.85, 2.9 ve 2.95 M euro garanti ücret alacaktır. Ayrıca maç başı ücret olarak 25.000 Euro alacağı açıklanmıştır.

Selçuk İnan 16 Haziran 2015'te Cemre Kardeş ile evlenmiştir.