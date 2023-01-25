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SGK personeline ikramiye ödemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT), ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin Meclis'ten çıkacağını düşündüğünü söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK çalışanlarına ikramiye müjdesi verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının ciddi yoğunluk yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Bilgin, "SGK çalışanları üzerinde çok büyük yük oluştu ve arkadaşlarımız çok sıkı çalıştılar. Bazen birkaç hafta cumartesi, pazar demeden müracaatlara cevap vermeye çalıştılar. Bilhassa yeni yıl öncesi bu yoğunluk yaşandı, halen bir yoğunluk var. Onun için bu düzenlemenin içinde Meclisimizden, SGK çalışanlarına, bu sürece katkı yapan arkadaşlarımıza bir çeşit ikramiye diyebileceğimiz bir düzenleme yapmalarını bekliyoruz." dedi.