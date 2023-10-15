'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı-Gürün karayolu Yazyurdu mevkiinde meydana geldi.

-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde sürücüsünün kontrolünü yitirmesini üzerine yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.