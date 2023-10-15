Sivas otobüs kazası
'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı-Gürün karayolu Yazyurdu mevkiinde meydana geldi.
-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde sürücüsünün kontrolünü yitirmesini üzerine yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 30 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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1 saat önce