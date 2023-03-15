Sivasspor - Fiorentina
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Sivasspor ve Fiorentina karşı karşıya geliyor. Maç detaylarına, kadrolarına ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulabilirsiniz.
SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇ KADROLARI
MUHTEMEL 11’LER
SİVASSPOR
35 Ali Şaşal Vural
2 Murat Paluli
3 Uğur Çiftçi
4 Aaron Appindangoye
6 Dimitris Goutas
5 Isaac Cofie
15 Charilaos Charisis
17 Erdoğan Yeşilyurt Ç
30 Jordy Caicedo
37 Hakan Arslan
24 Samu Saiz
FİORENTİNA
1 Pietro Terracciano
2 Dodo
3 Cristiano Biraghi
28 Lucas Martinez
98 Igor Julio
5 Giacomo Bonaventura
22 Nicolas Gonzalez
34 Sofyan Amrabat
7 Luka Jovic
10 Gaetano Castrovilli
11 Jonathan Ikone
SİVASSPOR-FİORENTİNA MAÇININ BİLETLERİ ÜCRETSİZ DAĞITILACAK
Sivasspor, yarın Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda oynayacağı rövanş maçını taraftarların statta ücretsiz izleyebileceklerini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Demir Grup Sivasspor’umuz ile Fiorentina arasında yarın saat 20.45’te sahamızda oynanacak mücadelenin biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınmıştır. Desteğinden dolayı Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin'e teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
Karşılaşmanın biletleri, Hanımeli Çarşısı'ndaki Passolig gişesinde ücretsiz dağıtılacak ve kişi başına en fazla 3 bilet alınabilecek.
Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.