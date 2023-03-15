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Sivasspor 1-0 biten ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı ağırlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Sivasspor evinde Fiorentina’yı ağırlıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Karadağ’lı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. 1-0 biten ilk maçın ardından Rıza Çalımbay’ın öğrencileri 2 farklı skorlar sahadan ayrılarak çeyrek final biletini alma peşinde olacak. Peki Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, maç kadroları ve muhtemel 11’leri.

17:32 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sivasspor - Fiorentina

Sivasspor - Fiorentina

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Sivasspor ve Fiorentina karşı karşıya geliyor. Maç detaylarına, kadrolarına ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulabilirsiniz.

SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu Sivasspor - Fiorentina maçı
yarın akşam saat 20.45
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
platformundan naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR - FİORENTİNA MAÇ KADROLARI

MUHTEMEL 11’LER

SİVASSPOR

35 Ali Şaşal Vural

2 Murat Paluli

3 Uğur Çiftçi

4 Aaron Appindangoye

6 Dimitris Goutas

5 Isaac Cofie

15 Charilaos Charisis

17 Erdoğan Yeşilyurt Ç

30 Jordy Caicedo

37 Hakan Arslan

24 Samu Saiz

FİORENTİNA

1 Pietro Terracciano

2 Dodo

3 Cristiano Biraghi

28 Lucas Martinez

98 Igor Julio

5 Giacomo Bonaventura

22 Nicolas Gonzalez

34 Sofyan Amrabat

7 Luka Jovic

10 Gaetano Castrovilli

11 Jonathan Ikone

SİVASSPOR-FİORENTİNA MAÇININ BİLETLERİ ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Sivasspor, yarın Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda oynayacağı rövanş maçını taraftarların statta ücretsiz izleyebileceklerini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Demir Grup Sivasspor’umuz ile Fiorentina arasında yarın saat 20.45’te sahamızda oynanacak mücadelenin biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınmıştır. Desteğinden dolayı Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin'e teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Karşılaşmanın biletleri, Hanımeli Çarşısı'ndaki Passolig gişesinde ücretsiz dağıtılacak ve kişi başına en fazla 3 bilet alınabilecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



#Sivasspor
#Fiorentina
#son 16 turu
#çeyrek final
#EXXEN
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
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