UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2-0 biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe evinde Sevilla’yı ağırlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. İspanyol takımlarını konuk ettiği dört Avrupa kupası maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe, tek galibiyetini 2008 yılında Sevilla'yı 3-2 mağlup ederek aldı. Bu akşam sarı-lacivertliler rakibini 3 farklı skorla yenmenin yollarını arayacak. Jorge Jesus’un maça nasıl bir kadro ile çıkacağı ise merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler.