Son dakika deprem haberi: Az önce Balıkesir, Manisa, Bursa, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 10 Kasım AFAD son dakika depremler listesi

Son dakika haberi olarak Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiği bildiriliyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.9 olarak belirlenirken depremin çevre illerinde de hissedildiği aktarılıyor. Balıkesir'deki deprem ile birlikte az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu soruları araştırılıyor. İşte 10 Kasım Kandilli, AFAD son dakika deprem listesi ve Balıkesir depreminin detayları.





BALIKESİR SINDIRGI'DA BİR DEPREM DAHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.





AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (10 KASIM 2025)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2025-11-10 21:20:51 39.23889 28.145 9.64 MW 4.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 20:24:01 39.24083 28.11806 5.17 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 20:16:25 39.27083 28.17306 6.98 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 20:13:42 39.24389 28.15472 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 20:05:46 39.26833 28.16556 7.01 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 20:04:51 39.24361 28.14667 5.83 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 19:58:24 39.15972 28.28361 6.95 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 19:51:27 39.2525 28.15583 6.97 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 19:48:04 39.23528 28.15139 7.01 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 19:32:41 39.23472 28.14167 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 19:20:04 39.15861 28.47583 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 19:16:17 39.23806 28.13444 6.24 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 19:15:12 39.24389 28.16472 6.97 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 19:09:31 39.25194 28.14222 8.7 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 19:02:34 39.25056 28.14806 7.02 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 18:59:01 39.23556 28.15639 6.99 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 18:54:58 39.25917 29.00306 6.99 ML 1.7 Simav (Kütahya)

2025-11-10 18:52:13 39.1975 28.2475 6.2 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-10 18:46:35 39.24972 28.14444 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)





1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.





İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.





Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.



