12 Dev Adam'ın Dünya Kupası elemeleri maçı biletleri satışta

Milliler, 2027 Dünya Kupası Yolculuğuna Başlıyor A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılma hedefiyle çıktığı eleme serüvenine önemli bir başlangıç yapıyor. Ay-yıldızlılar, C Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında güçlü rakibi Bosna Hersek'i ağırlayacak. Türk basketbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyan bu müsabaka, 27 Kasım Perşembe akşamı saat 21.00’de İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.





Kritik eleme maçına büyük ilgi bekleniyor





Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), milli takımın bu hayati karşılaşmasında basketbolseverlerin yoğun ilgisini bekliyor. TBF tarafından yapılan resmi açıklamada, taraftarların tribünleri doldurarak milli takıma destek olmaları çağrısında bulunuldu. Basketbolseverler, bu kritik eleme mücadelesinin biletlerine Biletix satış kanalları üzerinden ulaşabilecekler. Millilerin, Dünya Kupası yolunda evindeki bu ilk sınavdan galibiyetle ayrılması hedefleniyor.





Milli heyecan İstanbul’da yaşanacak



