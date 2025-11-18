Yeni Şafak
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası elemeleri maçı biletleri satışta

16:1518/11/2025, вторник
Yeni Şafak
Ay-yıldızlılar, elemelerdeki ilk maçında Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.
Ay-yıldızlılar, elemelerdeki ilk maçında Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki ilk ve kritik maçında 27 Kasım Perşembe günü Bosna Hersek’i konuk ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, milli heyecana ortak olmak isteyen basketbolseverler, İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşmanın biletlerini Biletix platformu üzerinden temin edebilecekler.

Milliler, 2027 Dünya Kupası Yolculuğuna Başlıyor A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılma hedefiyle çıktığı eleme serüvenine önemli bir başlangıç yapıyor. Ay-yıldızlılar, C Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında güçlü rakibi Bosna Hersek'i ağırlayacak. Türk basketbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyan bu müsabaka, 27 Kasım Perşembe akşamı saat 21.00’de İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Kritik eleme maçına büyük ilgi bekleniyor


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), milli takımın bu hayati karşılaşmasında basketbolseverlerin yoğun ilgisini bekliyor. TBF tarafından yapılan resmi açıklamada, taraftarların tribünleri doldurarak milli takıma destek olmaları çağrısında bulunuldu. Basketbolseverler, bu kritik eleme mücadelesinin biletlerine Biletix satış kanalları üzerinden ulaşabilecekler. Millilerin, Dünya Kupası yolunda evindeki bu ilk sınavdan galibiyetle ayrılması hedefleniyor.


Milli heyecan İstanbul’da yaşanacak


Basketbol Dünya Kupası Elemeleri, takımlar için uluslararası arenada güçlerini kanıtlama ve kupa bileti alma yolunda kritik bir süreci ifade ediyor. Türkiye'nin Bosna Hersek’i konuk edeceği maçın, milli takımın gruptaki ilerleyişi açısından belirleyici bir rol oynaması bekleniyor. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde, modern spor tesislerinden Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan bu karşılaşma, İstanbul'da milli heyecanın doruk noktasına ulaşacağı anlardan biri olacak.

