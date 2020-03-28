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​19 yaşındaki genç yetenek Callum Hudson-Odoi​ koronavirüsü yendi

19 yaşındaki genç yetenek Callum Hudson-Odoi koronavirüsü yendi

Chelsea Menajeri Frank Lampard, koronavirüse yakalanan genç yıldız Callum Hudson-Odoi'nin tamamen iyileştiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç oyuncu bu sezon çıktığı 27 maçta 4 gol ve 6 asistle oynadı.

Genç oyuncu bu sezon çıktığı 27 maçta 4 gol ve 6 asistle oynadı.

Chelsea'nin 19 yaşındaki Gana asıllı İngiliz oyuncusu Callum-Hudson-Odoi'ye, 12 Mart'ta çeşitli bulgular nedeniyle koronavirüs tanısı konmuş ve yapılan testler pozitif çıkmıştı. Genç oyuncu aynı zamanda İngiltere Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olmuştu.

Sevindiren haber oyuncunun kulüp menajeri Frank Lampard'tan geldi. Lampard 19 yaşındaki Odoi'nin hastalığı tamamen atlattığını açıkladı.

  • Oyuncusuyla bu süreçte her zaman iletişim halinde olduğunu belirten Lampard, "Biraz garip zamanlardı. Şükürler olsun çok fazla acı çekmedi ve bundan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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