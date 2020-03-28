​19 yaşındaki genç yetenek Callum Hudson-Odoi​ koronavirüsü yendi

Chelsea'nin 19 yaşındaki Gana asıllı İngiliz oyuncusu Callum-Hudson-Odoi'ye, 12 Mart'ta çeşitli bulgular nedeniyle koronavirüs tanısı konmuş ve yapılan testler pozitif çıkmıştı. Genç oyuncu aynı zamanda İngiltere Premier Lig'de koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olmuştu.
Sevindiren haber oyuncunun kulüp menajeri Frank Lampard'tan geldi. Lampard 19 yaşındaki Odoi'nin hastalığı tamamen atlattığını açıkladı.
- Oyuncusuyla bu süreçte her zaman iletişim halinde olduğunu belirten Lampard, "Biraz garip zamanlardı. Şükürler olsun çok fazla acı çekmedi ve bundan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Chelsea'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, koronavirüs testi pozitif çıktı. pic.twitter.com/gCxKgqYRWc
Chelsea'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, koronavirüs testi pozitif çıktı. pic.twitter.com/gCxKgqYRWc— Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor) March 13, 2020
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