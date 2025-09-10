THY EuroLeague
THY Avrupa Basketbol Ligi (EuroLeague) 2026 sezonunun yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak ülke belli oldu.
Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan THY EuroLeague'de Final Four, 2026 yılında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek.
2026 EUROLEAGUE FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
22-24 Mayıs 2026 tarihlerindeki final-four karşılaşmaları Panathinaikos'un sahası Telekom Center Arena'da oynanacak.
4'ÜNCÜ KEZ YUNANİSTAN'DA
Atina, 1993, 2000 ve 2007’nin ardından dördüncü kez Final Four’a ev sahipliği yaparak adını bir kez daha tarihe yazdıracak.
