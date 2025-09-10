Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan THY EuroLeague'de Final Four, 2026 yılında Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenecek.

Atina, 1993, 2000 ve 2007’nin ardından dördüncü kez Final Four’a ev sahipliği yaparak adını bir kez daha tarihe yazdıracak.