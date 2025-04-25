60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım: Bisikletin kalbi Türkiye’de atacak

Türkiye’nin en köklü uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 60’ıncı kez sahne alıyor. Dünyanın dört bir yanından profesyonel takım ve sporcuları ağırlayacak olan yarış, 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında koşulacak. Bisikletçiler, Antalya’dan start alacak ve 8 etaptan oluşan yarış rotasında toplamda bin 153 kilometre pedal basarak İzmir’deki finişe ulaşacak.
8 etapta pedal basacaklar
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Tour de France ve Giro d’Italia gibi dünya çapındaki dev organizasyonlarla birlikte anılıyor. UCI ProSeries kategorisinde yer alarak profesyonel bisiklet takviminde önemli bir yere sahip olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, her yıl binlerce kilometrelik parkurda düzenleniyor.
Bu yılki yarış Akdeniz’in sıcaklarından Ege’nin esintilerine doğru mistik bir yolculuğa sahne olacak. Antalya-Antalya etabıyla start alacak olan turda yarışçılar, coğrafi çeşitlilik ve zorluklarla dolu toplamda 8 etapta pedal basacak.
13 ülkeden 23 takım ve 161 bisikletçi
2025.yılında 60.yılını kutlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı yayınlanarak, Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını ve güzelliklerini dünya ile buluşturacak.
- Akdeniz’den Ege’ye Türkiye’nin cennet yollarında 13 ülkeden 23 takım ve 161 bisikletçinin mücadele edeceği yarış, uluslararası yayın ağı sayesinde Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya ve Ortadoğu’dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak geniş bir coğrafyada canlı yayınlanacak. Bisikletseverler, heyecan dolu yarışı anbean takip etme şansı bulacak.
190'dan fazla ülkede izlenen tur, Anadolu'nun doğasını, tarihini ve kültür mozaiğini milyonlarca izleyiciyle buluşturacak.
- .Etap (27 Nisan Pazar) : Antalya- Antalya (132 km)
- .Etap (28 Nisan Pazartesi) : Kemer- Kalkan (167.4 km)
- .Etap (29 Nisan Salı) : Fethiye- Marmaris (175.9 km)
- .Etap (30 Nisan Çarşamba) : Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)
- .Etap (1 Mayıs Perşembe) : Marmaris - Aydın (151 km)
- .Etap (2 Mayıs Cuma) : Selçuk(İsabey)- Selçuk (Meryemana) (156 km)
- .Etap (3 Mayıs Cumartesi) : Selçuk - Çeşme (144.2 km)
- .Etap (4 Mayıs Pazar) : Çeşme - İzmir (108.7 km)
TARİH SAHNESİNDE TOUR OF TÜRKİYE
En çok kazanan ülkeler:
- • Türkiye (TUR): 8 kez
- • Bulgaristan (BUL): 8 kez
- • Rusya (RUS, SSCB dönemi dahil): 9 kez
- • Polonya (POL): 4 kez
- • İran (IRI): 3 kez
- • İspanya (ESP): 2 kez
- • İtalya (ITA): 2 kez
- • Kazakistan (KAZ): 2 kez
- • Romanya (ROM): 2 kez
- • Diğer ülkeler: 1'er kez
- • Türkiye'den en çok kazanan bisikletçiler:
- • Rifat Çalışkan (1963, 1965)
- • Ali Hüryılmaz (1973, 1975)
- • Erdinç Doğan (1998, 1999)
- • Mert Mutlu (2001, 2003)
- • Son 10 yılın kazananları:
- • 2014: Adam Yates (GBR)
- • 2015: Kristijan Durasek (CRO)
- • 2016: José Gonçalves (POR)
- • 2017: Diego Ulissi (ITA)
- • 2018: Sam Bennett (IRL)
- • 2019: Caleb Ewan (AUS)
- • 2020: Yarış yapılmadı
- • 2021: Jose Manuel Diaz Gallego (ESP)
- • 2022: Patrick Bevin (NZL)
- • 2023: Alexey Lutsenko (AST)
- • 2024: Frank van den Broek (NED)