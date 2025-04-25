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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım: Bisikletin kalbi Türkiye’de atacak

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım: Bisikletin kalbi Türkiye’de atacak

Metin Kanlıkoyak
10:2325/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye’nin en köklü uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 60’ıncı kez sahne alıyor. Dünyanın dört bir yanından profesyonel takım ve sporcuları ağırlayacak olan yarış, 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında koşulacak. Bisikletçiler, Antalya’dan start alacak ve 8 etaptan oluşan yarış rotasında toplamda bin 153 kilometre pedal basarak İzmir’deki finişe ulaşacak.

Dünyanın sayılı prestijli organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) 60’ıncı yılını kutluyor. 1963 yılında
“Marmara Turu”
olarak başlayan bu bisiklet serüveni, zamanla Türkiye'nin spor ve tanıtım alanındaki en önemli vitrinlerinden biri haline geldi.

1965 yılında uluslararası nitelik kazanan tur, 1966”a Cumhurbaşkanlığı himayesine alınarak bugünkü adını ve prestijini kazandı.
Bu yıl 60. kez düzenlenen TUR, tüm yurtta ve uluslararası arenada özel etkinlikler, yenilenen rotalar ve görsel şölenlerle kutlanıyor.

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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım: Bisikletin kalbi Türkiye’de atacak
Spor
25 Nisan, Cuma

8 etapta pedal basacaklar

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Tour de France ve Giro d’Italia gibi dünya çapındaki dev organizasyonlarla birlikte anılıyor. UCI ProSeries kategorisinde yer alarak profesyonel bisiklet takviminde önemli bir yere sahip olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, her yıl binlerce kilometrelik parkurda düzenleniyor.


Bu yılki yarış Akdeniz’in sıcaklarından Ege’nin esintilerine doğru mistik bir yolculuğa sahne olacak. Antalya-Antalya etabıyla start alacak olan turda yarışçılar, coğrafi çeşitlilik ve zorluklarla dolu toplamda 8 etapta pedal basacak.

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

13 ülkeden 23 takım ve 161 bisikletçi

2025.yılında 60.yılını kutlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı yayınlanarak, Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını ve güzelliklerini dünya ile buluşturacak.

  • Akdeniz’den Ege’ye Türkiye’nin cennet yollarında 13 ülkeden 23 takım ve 161 bisikletçinin mücadele edeceği yarış, uluslararası yayın ağı sayesinde Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan Afrika’ya ve Ortadoğu’dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak geniş bir coğrafyada canlı yayınlanacak. Bisikletseverler, heyecan dolu yarışı anbean takip etme şansı bulacak.

190'dan fazla ülkede izlenen tur, Anadolu'nun doğasını, tarihini ve kültür mozaiğini milyonlarca izleyiciyle buluşturacak.

2022 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Parkuru:
  1. .
    Etap (27 Nisan Pazar) : Antalya- Antalya (132 km)
  2. .
    Etap (28 Nisan Pazartesi) : Kemer- Kalkan (167.4 km)
  3. .
    Etap (29 Nisan Salı) : Fethiye- Marmaris (175.9 km)
  4. .
    Etap (30 Nisan Çarşamba) : Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)
  5. .
    Etap (1 Mayıs Perşembe) : Marmaris - Aydın (151 km)
  6. .
    Etap (2 Mayıs Cuma) : Selçuk(İsabey)- Selçuk (Meryemana) (156 km)
  7. .
    Etap (3 Mayıs Cumartesi) : Selçuk - Çeşme (144.2 km)
  8. .
    Etap (4 Mayıs Pazar) : Çeşme - İzmir (108.7 km)

TARİH SAHNESİNDE TOUR OF TÜRKİYE

1963:
“Marmara Turu”
adıyla start alır.
1963
1965:
“1. Uluslararası Marmara Turu”
adıyla ilk kez uluslararası kimlik kazanır ve bu özelliğinden dolayı sonraki yıllarda ismi değişen
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
’nun başlangıç yılı kabul edilir.
1963
1965:
Bisiklet Federasyonu ve Beden Terbiyesi yetkilileri Devlet Başkanı Cemal Gürsel’i ziyaret eder ve TUR’un Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması gündeme gelir.
Rıfat Çalışkan - 1965
1966:
Çalışmalar sonuç vermiş ve TUR ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmıştır. TUR bu yı
l “2. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Marmara Bisiklet Turu”
adını almıştır.

1968:
Yarışma adından “Marmara” ifadesi kaldırılarak Türkiye vurgusu yapılır ve uluslararası düzeyde dördüncü yılında yarışmanın adı artık
“Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Turu”
olarak kullanılmaya başlanır.
1969
1971:
Dönemin gazetelerinde “4.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” haberi yer alır. Hâlbuki başlangıcı Marmara Turu olarak düşünüldüğünde TUR’un dokuzuncu yılı, ilk kez Uluslararası katılımın gerçekleştiği yıl olan 1965 senesi göz önüne alınırsa da yedinci yılıdır.
1972:
O yıl aynı gazetelerde TUR’un adı “8.Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu” olarak yer alır ve sonraki yıllarda bu sıralama izlenir.
1973:
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50.yılı anısına adı “50.yıl Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu” olarak kullanılır.
1977:
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın TUR’u kazanan yabancı ekiplere verilmesini önlemek için Kupanın TUR’un en başarılı Türk ekibine verilmesi kararlaştırılır ve bu karar 1977-1978 arasında iki yıl uygulanır.
1979:
1979-1982 yılları arasında TUR “Devlet Başkanlığı Bisiklet Turu” olarak düzenlenir.
1981:
Atatürk’ün doğumunun 100.yılı anısına “100.yıl Devlet Başkanlığı Bisiklet Turu” adıyla koşulur.
1998
2006:
2.2 kategorisinde UCI takviminde yer alır.
2008:
“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” adıyla UCI takviminde 2.1. kategorisinde düzenlenir. TRT ve Eurosport ile önemli spor kanallarında ilk kez canlı yayınlanır.
2010 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
2010:
UCI takviminde 2.HC kategorisine yükselir. İstanbul zamana karşı etabıyla başlar. Tüm etapları HD kalitesinde yayınlanan ilk TUR unvanını kazanır.
2011:
TUR lider mayosu daha önce sarı iken, 2011 yılından itibaren genel klasman lideri “Turkuaz” renkli lider forması ile ödüllendirilir. 2011 yılında ilk kez Türkiye UCI Kıta Takımları (Manisaspor ve Konya Şeker Spor-Vivelo) ile TUR’a katılır.
2012:
TUR’a kraliçe etap olarak anılan zorlu tırmanış etapları eklenmeye başlanır. 2012 yılında Elmalı Göğübeli tırmanışı eklenir.
2013:
“Turkuaz Rekabet” sloganıyla düzenlenir. Katılan 25 takımdan 9’unun World Tour takımı olması dikkat çeker.
2014:
1965 yılında uluslararası düzeyde birincisi organize edilen TUR 50.yılını kutlar ve “Yüzyılın ikinci yarısı için start alıyoruz” sloganıyla düzenlenir. Hatıra pulu basılır.
2016 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
2016:
UCI 2.HC kategorisinde gerçekleştirilir.
2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
2017:
TUR ilk kez World Tour kategorisinde düzenlenir.
2020:
Dünya genelinde yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamamıştır.
2021:
İlk kez Kapadokya’dan başlayacak iken ilk etap kar nedeniyle iptal edilir. Konya-Kuşadası güzergahında düzenlenir.
2022:
2022 yılında yapımı tanımlanan 1915 Çanakkale Köprüsü TUR rotasına dahil edilir. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile 3 kez Asya-Avrupa geçişi gerçekleşir. Güney Ege’de önceki yıl yaşanan orman yangınları nedeniyle TUR Bodrum-İstanbul arasında düzenlenir. Tekirdağ etabı ile Trakya rotaya dahil edilir. Yağış nedeniyle son etap nötralize edilir. TUR kupası ilk kez NFT formatında hazırlanır.
2023:
6 Şubat 2023 günü yaşanan Asrın Depremi nedeniyle TUR Nisan ayından, aynı yılın 8-15 Ekim tarihlerine ertelenir ve 2.1 kategorisinde düzenlenir. Dünya Bisiklet tarihinin en zorlu etaplarından kabul edilen Fethiye-Babadağ Tırmanışı ilk kez TUR rotasına eklenir. Dünya çapında ses getirir.
2024:
TUR, bir yıl aradan sonra ProSeries kategorisinde yerini korur.
2021

En çok kazanan ülkeler:

  • • Türkiye (TUR): 8 kez
  • • Bulgaristan (BUL): 8 kez
  • • Rusya (RUS, SSCB dönemi dahil): 9 kez
  • • Polonya (POL): 4 kez
  • • İran (IRI): 3 kez
  • • İspanya (ESP): 2 kez
  • • İtalya (ITA): 2 kez
  • • Kazakistan (KAZ): 2 kez
  • • Romanya (ROM): 2 kez
  • • Diğer ülkeler: 1'er kez
  • • Türkiye'den en çok kazanan bisikletçiler:
  • • Rifat Çalışkan (1963, 1965)
  • • Ali Hüryılmaz (1973, 1975)
  • • Erdinç Doğan (1998, 1999)
  • • Mert Mutlu (2001, 2003)
  • • Son 10 yılın kazananları:
  • • 2014: Adam Yates (GBR)
  • • 2015: Kristijan Durasek (CRO)
  • • 2016: José Gonçalves (POR)
  • • 2017: Diego Ulissi (ITA)
  • • 2018: Sam Bennett (IRL)
  • • 2019: Caleb Ewan (AUS)
  • • 2020: Yarış yapılmadı
  • • 2021: Jose Manuel Diaz Gallego (ESP)
  • • 2022: Patrick Bevin (NZL)
  • • 2023: Alexey Lutsenko (AST)
  • • 2024: Frank van den Broek (NED)


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