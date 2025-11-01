Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
A Milli Erkek Hentbol Takımı Avrupa Elemeleri'nde sahne alıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Avrupa Elemeleri'nde sahne alıyor

12:371/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
A Milli Erkek Hentbol Takımı
A Milli Erkek Hentbol Takımı

2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Elazığ'da karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni yarın Elazığ'da konuk edecek.


Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolunda milli takım, rövanş maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yarın saat 16.00'da Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.


Müsabakada Moldova'dan Dorian Sirbu-Victor Serdiuc hakem ikilisi düdük çalacak.


A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında deplasmanda rakibini 33-27 yenmişti.


Milli takım, iki maç üzerinden oynanacak bu turda rakibini elemesi halinde Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükselecek.




#A Milli Erkek Hentbol Takımı
#2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri
#Hentbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL SINAV TAKVİMİ 2025: MEB Açık Lise sınav takvimi ile AÖL sınav tarihleri hangi gün, saat kaçta?