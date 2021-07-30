Spor Aaron Boupendzanın bonservis bedeli belli oldu "Bu parayı veren onu alır"
TRANSFER

Aaron Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu: "Bu parayı veren onu alır"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferin gözde ismi olan Aaron Boupendza’ya Türkiye’den herhangi bir kulübün teklifinin olmadığını söyledi. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu’dan teklifler olduğunu belirten Savaş, oyuncu için istedikleri bonservis bedelini de açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Aaron Boupendzanın bonservis bedeli belli oldu: Bu parayı veren onu alır
Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig’e çıkan ve ligi altıncı sırada bitirerek iyi bir çıkış yakalayan Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Gidecek ve gelecek oyuncular için çalışmalar devam ederken, gündemden düşmeyen Süper Lig’in gol kralı Aaron Bopendza’nın Fenerbahçe’ye gideceği yönündeki haberleri yalanlayan Onursal Başkan Lütfü Savaş, Türkiye’den herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

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Salem Aaron Boupendza ⚽️✝️ (@salem.aaron)'in paylaştığı bir gönderi

"8 milyon 150 bin eurodan aşağı vermeyi düşünmüyoruz"

Savaş, Boupendza’ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu’dan 4 kulübün teklifi olduğunu belirterek, “Boupendza için Türkiye’den herhangi bir kulüple temas halinde değiliz. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu’dan 4 kulübün teklifi var. O kulüplerle temas halindeyiz. Boupendza fiyatını bulduğu zaman satabiliriz. Satmazsak da yine 1 yıla kadar bizim oyuncumuz, onu değerlendirmeye devam ederiz. Boupendza da çok üst seviye bir futbolcu olduğunu ispat etti. Özellikle oynayabileceği bir kulübe, bizi de ücret olarak tatmin edecek bir ücretle giderse onu göndermeyi planlıyoruz. 8 milyon 150 bin eurodan aşağı vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü daha önce biz Krasnodar takımı ile 8 milyon 150 bin euroya anlaştık, imza attık ve satıştan da yüzde 20 pay aldık. Boupendza istemeyince göndermedik. Dün Boupendza ile bir görüşme yaptık. Bizzat ben tercümanı aracılığı ile görüştüm. Bizim, Hatayspor’un beklentilerini anlattık. O da kendi durumunu bize sundu, net bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra temaslar daha hızlı olacak” dedi.

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Salem Aaron Boupendza ⚽️✝️ (@salem.aaron)'in paylaştığı bir gönderi

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