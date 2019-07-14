Abdülkadir ve Yusuf zirvede

Süper Lig’de, futbolun piyasa değerini analiz eden Almanya’nın Transfermarkt internet sitesinin güncel verilerine göre en pahalı oyuncular Trabzonspor’un altyapısından yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu.

Süper Lig’de yer alan 18 takımın yerli ve yabancı oyuncularının piyasa değeri 500 milyon Euro’yu bulurken, listenin başında ise Avrupa takımlarının transfer etmek için yoğun pazarlık yaptığı Trabzonspor’un iki genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı yer alıyor.

DEĞERLERİNİ İKİYE KATLADILAR

Son 6 ay içerisinde 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı’nın 11 milyon Euro olan ortalama piyasa değeri 13 milyon Euro’ya çıkarken, 20 yaşındaki Abdulkadir Ömür’ün ise ortalama piyasa değeri 10 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya yükseldi. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, listede ilk 2 sırayı alan oyuncular olurken, bu futbolcuları 12 milyon Euro’luk değerleriyle Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse, Medipol Başakşehir’den Edin Visca ve Beşiktaş’tan Adem Ljajic takip etti.

Transfermarkt verilerine göre; iki oyuncunun değerleri belirlense de bordo-mavili kulüp 40 ila 50 milyon Euro’ya yakın bir gelir bekliyor. Avrupa’nın önemli kulüpleri 15 ile 20 milyon Euro bandında tekliflerde bulunsa da Karadeniz ekibi iki oyuncusunu daha yüksek bir fiyata transfer etmek için gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

GELECEKLERİ MERAKLA BEKLENİYOR

Trabzonspor’un altyapısından yetiştirip Türk futboluna sunduğu iki isimin geleceği ise merakla bekleniyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro planlaması içinde olan ve bu doğrultuda hedef koyan Karadeniz ekibi, iki oyuncusunu bu hedef doğrultusunda bırakmak istemiyor.

Önemli kulüplerin transfer tekliflerine şimdilik karşı durabilen Trabzonspor’un olası astronomik teklifler karşısında nasıl tavır göstereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.