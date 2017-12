Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı

Mevcut yönetim ve muhalefetin ısrarları sonrası yapılan görüşmelerde Albayrak, yönetimde görev almayı istemedi.

Albayrak, Skorer'e yaptığı açıklamada "Bu dönem yönetimde görev almayacağım" dedi.

Camianın sevilen isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.