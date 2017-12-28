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Abdurahim Albayrak Galatasaray'da yönetime girecek mi?

Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı

Galatasaray'da yönetime girip girmeyeceği merak edilen Abdürrahim Albayrak yaptığı açıklamada bu dönem yönetimde görev almayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaray'ın eski yönetici Abdurrahim Albayrak ve Brezilyalı eski kaleci Taffarel.

Galatasaray'ın eski yönetici Abdurrahim Albayrak ve Brezilyalı eski kaleci Taffarel.

Fotoğraf: AA

Mevcut yönetim ve muhalefetin ısrarları sonrası yapılan görüşmelerde Albayrak, yönetimde görev almayı istemedi.

Albayrak, Skorer'e yaptığı açıklamada "Bu dönem yönetimde görev almayacağım" dedi.

Camianın sevilen isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.

Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim sevinci
Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim sevinci

Igor Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.Bu açıklamanın ardından daha önce Fatih Terim'le çalışan eski yönetici Abdürrahim Albayrak büyük mutluluk yaşadı.Sosyal medya hesabından memnuniyetini dile getiren Albayrak, "Oh be oh be, şimdi güzel olacak" ifadelerini kullandı.OH BE OH BE .ŞİMDİ GUZEL OLACAK . AYLAVYU&mdash; Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) 21 Aralık 2017

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