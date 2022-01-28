Spor Acun Ilıcalı Fenerbahçeli futbolcunun transferini açıkladı
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Acun Ilıcalı Fenerbahçeli futbolcunun transferini açıkladı

Hull City'i satın alan yapımcı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyedmanesh'i transfer edeceklerini resmen duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli futbolcunun transferini açıkladı
Acun Ilıcalı

İngiltere Championship takımlarından Hull City, teknik direktör Shota Arveladze’yi takımın başına getirdi.

Gürcü çalıştırıcı için düzenlenen imza töreninde konuşan takımın sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin İranlı oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i de renklerine bağlayacaklarını açıkladı.

Ilıcalı, "Bir yeni transferimiz daha halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Sağlık kontrollerinden geçiyor" dedi.

  • 2019 yılında Esteghlal'den 753 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Ukrayna ekibi Zorya'da çıktığı 24 maçta 9 gol atarken 4 de asist kaydetti.

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@allahyar_sayyadmanesh'in paylaştığı bir gönderi

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