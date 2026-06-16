Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Galatasaray'dan: Herkesi şaşırtacak isim

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İngiliz ekibi, Danimarkalı savunmacının transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Galatasaray yönetimiyle ilk teması kurdu. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoper için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Ayrıca Ilıcalı'nın teknik direktör Okan Buruk'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Nelsson, burada 38 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Danimarkalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi ise Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.