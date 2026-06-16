Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Galatasaray'dan: Herkesi şaşırtacak isim

Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City'de kulüp sahibi Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına hız verdi. Ilıcalı, Galatasaray'da tutunamayan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Yeni sezonda Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Victor Nelsson için devreye girdiği öğrenildi.
Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İngiliz ekibi, Danimarkalı savunmacının transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Galatasaray yönetimiyle ilk teması kurdu. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoper için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Ayrıca Ilıcalı'nın teknik direktör Okan Buruk'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Öte yandan Victor Nelsson'un da kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun, Hull City seçeneğini değerlendirmesi için menajerine talimat verdiği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren Nelsson, burada 38 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Danimarkalı stoperin Galatasaray ile olan sözleşmesi ise Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.