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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

17:0229/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Mustafa Dalcı için imza töreni düzenlendi.
Mustafa Dalcı için imza töreni düzenlendi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Dalcı'yı getirdi.

Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis'in ayrılığının ardından geçici teknik adam olarak takımın başına geçen yardımcı antrenör Serkan Damla da görevi bırakmıştı. Adana ekibi teknik direktörlük için Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi.


51 yaşındaki Mustafa Dalcı, son olarak Manisa Futbol Kulübü'nü çalıştırmıştı.


Adana Demirspor, Süper Lig’de 13 haftada topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.






#Süper Lig
#Adana Demirspor
#Mustafa Dalcı

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