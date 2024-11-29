Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis'in ayrılığının ardından geçici teknik adam olarak takımın başına geçen yardımcı antrenör Serkan Damla da görevi bırakmıştı. Adana ekibi teknik direktörlük için Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi.
51 yaşındaki Mustafa Dalcı, son olarak Manisa Futbol Kulübü'nü çalıştırmıştı.
Adana Demirspor, Süper Lig’de 13 haftada topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.
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