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Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine transfer oldu: 4 yıllık imza atıldı

Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmed Kutucu, Medipol Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Transfermarkt verilerine göre Ahmed Kutucu'nun güncel bonservis değeri 1.7 milyon euro.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol beke Lucas Lima, orta sahaya Peter Zulj ve kanat olarak da Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Başakşehir’de, bir transfer daha gerçekleşti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, 21 yaşındaki milli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Menajeri açıklamıştı
  • Milli oyuncunun menajeri Ersin Akan yaptığı açıklamada, Kutucu'nun Türkiye'de oynayacağını söylemişti. Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2'nci Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, milli takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor. Genç yaşına karşın farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde etti. Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Menajeri açıkladı: Ahmed Kutucu Süper Lig'de oynayacak
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Menajeri açıkladı: Ahmed Kutucu Süper Lig'de oynayacak

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