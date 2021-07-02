Spor Ahmed Kutucu Süper Lige geliyor Yeni takımı belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Ahmed Kutucu Süper Lig'e geliyor: Yeni takımı belli oldu

Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. 21 yaşındaki futbolcunun Medipol Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

Haber Merkezi İHA
Ahmed Kutucu Süper Lige geliyor: Yeni takımı belli oldu
Transfermarkt verilerine göre Ahmed Kutucu'nun güncel bonservis değeri 1.7 milyon euro.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol beke Lucas Lima, orta sahaya da Peter Zulj’u kadrosuna katan Başakşehir’de yeni hedef forvet hattını güçlendirmek.

Bu bağlamda Alman Bild gazetesinden önemli bir transfer haberi geldi. Buna göre turuncu-lacivertliler, Schalke 04 ile 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan Ahmed Kutucu’yla ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda temsilcisi Heracles Almelo’ya kiralanan ve 15 maça çıkıp 2 asist yapan milli oyuncu, Schalke 04 ile ise toplamda 52 müsabakada görev aldı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Menajeri açıkladı: Ahmed Kutucu Süper Lig'de oynayacak
SPOR
Menajeri açıkladı: Ahmed Kutucu Süper Lig'de oynayacak

Abone Ol Google News
Çeyrek finalde ilk maç

Çeyrek finalde ilk maç

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
F.Bahçenin yeni hocası belli oluyor

F.Bahçe'nin
yeni hocası belli oluyor

Ali Koç onaylaması halinde flaş isim F.Bahçe'nin başına geçecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryada

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da

​AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuşma yapıyor.

​Sakarya'da toplu açılış töreni düzenleniyor.

​İstanbul ve bazı illere uyarı yapıldı.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

​Tarla kenarındaki sudan içen 164 koyun telef oldu.
Sekiz senedir kayıptı

Sekiz senedir kayıptı

​Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.